Для жителей Киева и Чернигова переброшено 70 тонн гуманитарного груза из Ханты-Мансийского автономного округа

Груз прибыл из города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа России, где его собрали на 40 пунктах сбора гуманитарной помощи

Для мирных жителей Киева и Чернигова, на аэродром Гомель в Беларуси доставлено 70 тонн гуманитарного груза тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Груз прибыл из города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа России, где его собрали на 40 пунктах сбора гуманитарной помощи. В ближайшие дни он в составе гуманитарных колонн будет доставлен в населенные пункты Украины.

- В организации сбора и отправки гуманитарной помощи жителям Украины приняли участие как простые жители, предприниматели, так и сотрудники государственных учреждений.

В это время подразделения Воздушно-десантных войск, которые в начале спецоперации захватили аэродром Гостомель, продолжают продвигаться в Киевской области. Днем и ночью по координатам, передаваемым с беспилотного летательного аппарата они уничтожают огневые точки и колонны военной техники националистов.

- Наша минометная батарея в составе тактического воздушного десанта 24 февраля с.г. совершила десантирование посадочным способом и захват аэродрома в населенном пункте Гостомель, где мы удерживали аэродром ведя бой с превосходящими силами противника в течение двух дней до прибытия бронегруппы соединения. Благодаря мужеству, самоотверженности и умелым действиям личного состава моего расчета было уничтожено более 20-ти минометных расчетов противника, 10-ти огневых точек, включая 2 пулеметных расчета. Сейчас мы выполняем огневые задачи по уничтожению артиллерийских и минометных подразделений противника, живой силы и огневых средств, которые закрепились в населенном пункте Горенка на подступах к Киеву. Мы глубоко уважаем народ Украины, но противник, который ведет с нами борьбу, к этому народу никакого отношения не имеет. Это наемники и нацисты. И мы, как и наши предки, обязательно доведем эту специальную задачу до победы во имя России и украинского народа, - говорит командир минометного расчета Владимир.

Минобороны России также опубликовало видеокадры боевых действий военнослужащие ВДВ выполнили задачи по занятию новых рубежей в Киевской области.

- При поддержке огнем боевых машин и артиллерийских подразделений военнослужащие справились со своей задачей и заняли указанный рубеж, после чего выполнили рейд в глубокий тыл противника, где были обнаружены миномет, снаряды к нему, 2 комплекта ПЗРК «Javelin», 2 ящика ПЗРК «Stinger» со Стингерами и другое вооружение, а также карты и документы, - рассказал командир парашютно-десантной роты Игорь.

- Моя задача в основном была – это прикрытие своего подразделения, в том числе уничтожение военной техники и живой силы противника. Когда заходили в поселок, навстречу выехал танк противника. Под прикрытием роты я применил ПТУР по танку уничтожив его, - докладывает наводчик-оператор Денис.

Командир отделения управления самоходной артиллерийской батареи Роман вспоминает: «Первой задачей отделения артиллерии было выехать на прямую наводку в первом бою. Орудия выставили на мосту, работали прямой наводкой. В результате повредили минометный взвод противника, колонну танков и склад с боеприпасами».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российские военнослужащие развернули полевой госпиталь, где оказывают медицинскую помощь и местным жителям Киевской области, пострадавшим после обстрелов подразделениями Вооруженных сил Украины. Недавно под огонь украинских националистов попали двое детей.

- В ходе действий подразделений ВСУ к нам поступили двое несовершенно летних детей. Это девочка 8 лет и мальчик 5 лет с множественными огнестрельными ранениями нижних конечностей. Благодаря санитарной эвакуации медицинской службой Воздушно-десантных войск детки поступили в стены нашего отряда, где в свою очередь была оказана первая врачебная специализированная и квалифицированная помощь. Диагностировано было у девочки 8 лет сквозные огнестрельные ранения левой нижней конечности с многооскольчатым переломом нижней трети бедренной кости. Также у мальчика множественные сквозные ранения нижних конечностей с повреждением костей таза, - поделился состоянием детей на момент поступления в медицинский отряд специального назначения врач-травматолог капитан Даниил Качула.

Военные врачи остановили кровотечение, извлекли осколки и обработали раны. В настоящий момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

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