Жителей Херсонской области начали вывозить в Крым автобусами

На центральной площади города Херсона российские военнослужащие помогают погрузить вещи жителям, которые изъявили желание уехать

Российские военнослужащие Южного военного округа обеспечили безопасный вывоз из Херсонской области Украины на территорию России 90 граждан России, Молдовы и Украины.

На центральной площади города Херсона российские военнослужащие помогают погрузить вещи жителям, которые изъявили желание уехать из районов проведения специальной военной операции.

- Зашли войска российские – все тихо, спокойно. Не надо идти в бомбоубежища, все культурно, организованно. Единственное – что магазины закрыты. Гумпомощь каждый день привозят. По разным точкам развозят. Информации никакой – надо ходить и искать, ловить эти машины. Я подошла к военным, спросила - как мне отсюда выбраться. Мне и сказали – надо вон туда и туда и даже проводили меня. Хорошие автобусы – теплые, комфортабельные, - рассказывает беженка Маргарита.

Житель Херсона Анатолий делится своими впечатлениями: «Мы жили – тяжело было. Ни работы, хоть я и специалист хороший – кислородчик – в медицине работал. Сократили – все – до свидания… Спасибо, что вы меня выслушали. И знайте то, что 99 процентов херсонцев хотят, чтобы были русские».

В Крым доставлено уже более 500 граждан. Безопасная эвакуация автобусами в Крым будет продолжаться по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона.

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