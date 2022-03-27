Путин: Росгвардия на Украине решает все задачи

Владимир Путин выступил с обращением
Фото: REUTERS
Официально Росгвардия была создана 6 лет назад 5 апреля. Но День войск отмечается 27 марта. По этому случаю, Владимир Путин выступил с обращением:
- Хочу особо и отдельно обратиться к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации: в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно, проявляя личный героизм, грамотно, чётко решаете все поставленные сложнейшие задачи, - заявил президент.
- Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас. Хочу сказать вам спасибо – спасибо за стойкость и безупречную службу России, за верность отечеству, присяге и долгу, - добавил он.
В 2016 году Росгвардия была создана на основе внутренних войск МВД. В нее включили еще вневедомственную охрану, СОБР, ОМОН. Ведомство отвечает за контроль оружия у населения. Национальная гвардия подчиняется напрямую президенту.
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