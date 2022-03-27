Крылатыми ракетами уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода

Объекты уничтожались в выходной, ночью чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения

Вооруженные Силы России продолжают уничтожать промышленные объекты, которые мешают проведению специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

- Высокоточными крылатыми ракетами во Львове уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов "Тор" и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков, - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Объекты уничтожались в выходной, ночью чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения.

А минувшим вечером высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего под Львовом, что обеспечивала топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом.

Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и "Бук" в населенном пункте Плесецкое, что в 30 километрах юго-западнее Киева.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Киевской области штурмовики Су-25 ВКС России продолжают уничтожать склады с боеприпасами и вооружением Вооруженных сил Украины. Поражение наземных целей выполнялось авиационным ракетами. Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях, чтобы избежать лишних жертв среди военнослужащих Украины.

БОЕВАЯ СВОДКА

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины.

Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны за ночь уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Песками, Борисполем, Щорсом, Вишневой, Клюковкой, Петровским.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

289 - беспилотных летательных аппаратов.

1656 - танков и других боевых бронированных машин.

169 - установок реактивных систем залпового огня.

684 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1503 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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