Выбираем качественную морковь по-корейски

Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова

– Расскажите, пожалуйста, как проходит контроль качества производства моркови по-корейски на территории РФ?

– Контроль качества и безопасности моркови по-корейски осуществляется непосредственно производителем в рамках производственного контроля. Роспотребнадзор осуществляет проверку качества и безопасности товара в рамках государственного контроля.

– Какие условия хранения моркови по-корейски в магазине? Как правильно хранить морковь по-кореи ски дома?

– Морковь по-корейски должна храниться при температуре от 0 до +4°С. Закрытую упаковку салата хранят в прохладном месте, куда не попадают солнечные лучи в герметично закрытой емкости. Если упаковка пропускает воздух, то лучше салат переложить в стеклянную банку с крышкой. Чтобы продукт не испортился, емкость время от времени перетряхивают для обеспечения равномерного распределения уксуса и масла. После вскрытия морковь по-корейски хранится не более 2 суток.

– На что нужно обращать внимание при покупке моркови по-кореи ски?

– У качественного продукта ярко-оранжевый цвет. Если салат имеет бледный желтый оттенок, значит, производитель использовал некачественное сырье или морковь неподходящего сорта. Морковь должна быть хрустящей. Если она мягкая, значит, салат был приготовлен давно. Иногда, чтобы добиться товарного вида, продавцы смешивают старый и свежий продукт. Покупая закуску, важно убедиться, что упаковка не повреждена и условия хранения соблюдены. Не покупайте готовые закуски с открытых прилавков.

– Что должно быть в составе? Какие добавки допускаются? Чего в составе быть не должно?

– Традиционная корейская морковь готовится с использованием уксуса, красного жгучего перца, чеснока, соли, сахара и подсолнечного масла. Часто производители добавляют красители, подсластители и усилители вкуса – они разрешены, но, конечно, лучше выбирать продукт с более натуральным составом.

Источник: здоровое– питание.рф