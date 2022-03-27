Сценарий к фильму Тарковского «Солярис» купил частный коллекционер за 5,5 млн рублей

На торги были выставлены и другие вещи, например фотографии Тарковского, сделанное во время съемок

25 марта аукционный дом «Литфонд» продавал раритеты, связанные с творчеством всемирно известного русского режиссера Андрея Тарковского. Торги были посвящены 90-летию со дня его рождения, которое будут отмечать 4 апреля.

Топ-лотом стал личный экземпляр Тарковского киносценария к фильму "Солярис". Картина была снята в 1972 году по книге Станислава Лема и получила Гран-при Каннского кинофестиваля. Тарковский писал сценарий в соавторстве с Фридрихом Горенштейном.

На торги были выставлены и другие вещи, например фотографии Тарковского, сделанное во время съемок.

Но особый интерес у коллекционеров, безусловно, вызывал киносценарий. Долгие годы он хранился у двоюродной племянницы второй жены Тарковского, Светланы Рыкаловой, она работала помрежем у Тарковского в 1960-1970-х.

Сценарий состоит из 90 листов. Тарковский и Горенштейн писали его в начале 1970-го года. Большинство правок сделаны рукой режиссера. Он разбирает каждую сцену: крупность плана, указание объектов и технических деталей. Показательны расчеты по метражу интерьерных и экстерьерных съемок. «Мосфильм» выделил на съемки картины дефицитную в Советском Союзе пленку «Кодак», но в ограниченном количестве. Поэтому Тарковский вместе с оператором Вадимом Юсовым и художником Михаилом Романдиным принял решено снимать с одного дубля. Работы подготовительного периода, расчет планового метража сцен были просчитаны до миллиметра.

Топ-лотом стал личный экземпляр Тарковского киносценария к фильму "Солярис"

Первоначально киносценарий был выставлен на торги за 4,5 миллиона рублей. Но цена выросла на миллион. Его купил анонимный поклонник Андрея Тарковского за 5 500 000 руб.

Интерес коллекционеров вызвала фотография со съемок фильма «Сталкер», сделанная фотографом киногруппы Владимиром Мурашко. Лот был выставлен под символичным названием «Последняя картина режиссера, снятая в СССР». Вскоре после «Сталкера» Тарковский покинет Россию навсегда.

Как вспоминал в своих мемуарах Сергей Бессмертный, другой фотограф занятый в съемках «Сталкера»: «...С начала и до конца съёмок этого фильма, и в 1977, и в 1978 году, на съёмочной площадке работал штатный фотограф Мосфильма Владимир Маркович Мурашко (ныне покойный) и, как это было принято, фиксировал каждый сколько-нибудь значимый кадр фильма, также, как и рабочие моменты съёмок. У него была высококачественная фотокамера Hasselblad c форматом кадра 6Х6 см. Но из кадров со съёмок этого фильма, которые я встречал в книгах, периодике и Интернете, лишь немногие я бы мог предположительно отнести к его авторству. Куда делся весь остальной материал, было бы интересно узнать...».

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Фотография Тарковского ушла за 55 000 руб, хотя, казалось бы, людям сейчас не до предметов искусства. Несмотря на международные санкции, интерес к антикварным вещам в России не упал.

- На работу аукционов текущая ситуация с санкциями никак не повлияла, - рассказал kp.ru генеральный директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров. - Дело в том, что история с предметами искусства и антиквариата относится к «вечным темам» в инвестиционном плане. А сейчас для коллекционеров и для инвесторов открываются огромные возможности, учитывая и курсовую разницу в стоимости, и то, что на рынок начнут попадать очень интересные предметы искусства, которые раньше украшали каталоги мирового уровня. Вывоз антиквариата в России запрещен, поэтому у нас никогда и не было покупателей из Европы или Америки. Так что никакого оттока в этом смысле мы не наблюдаем. Все что покупается в «Литфонде», остается в России.

Недавно в календаре аукционов появилось еще два мероприятия. Один аукцион будет посвящен первому полёту Гагарина в космос 12 апреля 1961 году. Второй - Дню защиты детей 1 июня. В эту коллекцию войдут старинные игрушки, детские книжки, плакаты, связанные с детством.