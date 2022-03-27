Офицеры Росгвардии вынесли из-под обстрела раненую 12-летнюю украинскую девочку

В одном из освобожденных населенных пунктов Украины офицеры спецподразделения обнаружили 12-летнюю девочку с двумя пулевыми ранениями

Сегодня, 27 марта, День войск национальной гвардии России. Он станет вторым днем рождения для нескольких маленьких детей в Киевской области Украины. Бойцы спецназа вынесли раненых малышей из-под обстрелов, которые ведут украинские военнослужащие.

- В одном из освобожденных населенных пунктов Украины офицеры спецподразделения под командованием полковника полиции И. Трофимова обнаружили 12-летнюю девочку с двумя пулевыми ранениями. Бойцы Росгвардии немедленно оказали ей первую медицинскую помощь и способствовали ее эвакуации в полевой госпиталь, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Российские военные медики провели девочке срочную операцию в полевом госпитале.

По данным Минобороны недавно там уже провели операции двум малышам, что угодили под огонь украинских националистов.

- В ходе действий подразделений ВСУ к нам поступили двое несовершеннолетних детей, - заявил врач-травматолог капитан Даниил Качула. - Это девочка 8 лет и мальчик 5 лет с множественными огнестрельными ранениями нижних конечностей. Благодаря санитарной эвакуации медицинской службой Воздушно-десантных войск детки поступили в стены нашего отряда, где в свою очередь была оказана квалифицированная помощь.

Врач также сообщил, что у 8-летней девочки врачи диагностировали сквозные огнестрельные ранения левой нижней конечности с многооскольчатым переломом нижней трети бедренной кости, а у мальчика множественные сквозные ранения нижних конечностей с повреждением костей таза.

Военные врачи проверили срочные операции: остановили кровотечение, извлекли осколки и обработали раны. В настоящий момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Они будут эвакуированы с родителями в российские медицинские лечебные заведения.

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