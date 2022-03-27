На Западе под санкции попала буква Z

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance отказалась от своего логотипа. А ведь их бренд существует уже 150 лет! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последняя буква латинского алфавита неожиданно вырвалась в первые строчки сообщений новостных агентств. Как известно, российские военные используют ее в качестве опознавательной метки на наших танках, бронетранспортерах и другой технике, используемой в спецоперации на Украине. Доподлинно неизвестно, почему был выбран именно этот символ, но в России сложилось мнение, что трактовать его следует как начало лозунга «Zа победу!».

В знак солидарности с армией букву Z выклеивают скотчем на одежде, рисуют на стеклах машин автомобилисты. А руководители некоторых отечественных регионов даже решили на время слегка изменить их написание, и у нас, например, уже появились КуZбасс и Zабайкалье. Но если в России к появлению «иностранки» в кириллице отнеслись с известной долей юмора, то на Западе привычную доселе букву подвергли вполне реальным гонениям. Уж слишком разозлило кого-то ее сходство с военной маркировкой.

Как бывало и прежде, тон задали прибалты. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс потребовал ограничить использование символа Z. «Конечно, букву из алфавита мы изымать не станем. Но ясно, что нужно применять какое-то наказание», – убежден министр. Как это будет выглядеть на практике, он не пояснил, однако выразил уверенность, что рестрикции позволят предотвратить «распространение агрессии». Еще дальше пошла соседняя Литва. Там в парламент на днях внесли законопроект о запрете несчастной Z. За ее демонстрацию предлагается ввести штраф от 300 до 500 евро. В Чехии, которая по части русофобии уже почти опередила прибалтов и поляков, полиция начнет наказывать граждан за публичный показ плаката с изображением буквы. Это деяние будет считаться уголовным преступлением, нарушителям грозит тюремное заключение.

Вслед за политиками потянулись и бизнесмены. Так, швейцарская страховая компания Zurich Insurance выступила с заявлением: «Мы временно отказываемся использовать букву Z в социальных каналах в случаях, когда она используется отдельно и может быть неверно истолкована». А ведь их бренд существует уже 150 лет!

Кто еще из знаменитых брендов, имеющих в названии Z, займется «лингвистической самокастрацией» - мировой производитель одежды ZARA, изготовитель бытовой техники Zanussi, продуктовый гигант Zweifel? Вершиной абсурда стала история с известным российским адвокатом Сергеем Жориным. Ни в каких санкционных списках он не значился, но итальянский банк Intesa Sanpaolo решил заблокировать все счета и вклады, которые там имел россиянин.

Объяснение повергло его в шок. «Я бы не поверил, если бы не столкнулся с этим сам. Мне сообщили, что моя фамилия в латинской транскрипции имеет букву Z - Zhorin и в ряде стран она вот-вот будет признана незаконной», - сказал потрясенный Жорин. И добавил, что менеджер банка на полном серьезе посоветовал ему сменить фамилию. Не знаешь, что и думать. Если не придержать этот раж, то, глядишь, в небытие уйдет и легендарный киношный Zorro, лихо полосовавший шпагой свой фирменный символ, ставший теперь для некоторых ненавистным.

Да уж, чудны дела твои, Zапад!..

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