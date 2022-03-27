Опухший и без волос: как тяжелая болезнь изменила скандального Андрея Данилко

Андрей Данилко (Верка Сердючка) Фото: Кадр видео

Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, в последнее время то и дело поражает скандальным поведением. То он споет песню про Бандеру, то матом выскажется в адрес России и россиян. Причем хамские выпады звезда эстрады сделал на русском языке. Теперь же вокалист унизил свою коллегу Светлану Лободу. Поклонников поступки знаменитости удивляют. Как известно, мужчина давно тяжело болен, но вместо того, чтобы думать о здоровье, он занимается не пойми чем.

В последнее время вокруг самочувствия Андрея Данилко ходит много слухов. Исполнитель роли Верки Сердючки не просто прибавил в весе. Он опух. Кроме того вокалист лишился волос и носит кепку, с которой не расстается даже во время интервью.

В таком виде он появился в эфире YouTube-шоу "А поговорить?". Данилко мало похож на себя прежнего. Желтоватый оттенок кожи и болезненный внешний вид перепугали пользователей соцсетей. Данилко во время интервью постоянно дергался и размахивал руками.

Но больше всего публику возмущает тот факт, что тяжелобольной артист вместо того, чтобы заниматься собой, говорит подлые вещи в адрес своих коллег. Например, высмеял Светлану Лободу и продолжил поливать грязью Россию. А ведь благодаря нашей стране он прославился и зарабатывал большие деньги.

Количество концертов, гастролей и съемок в его графике зашкаливало. И это не говоря о частных вечеринках для миллиардеров. За выступление артист брал от 65 до 80 тысяч евро.

"Андрей был самым востребованным гастролером. Он играл по 30, 40, 50 концертов в месяц. Этот период пронесся так быстро, что Андрей даже ничего не помнит. Здоровье от такого графика сильно пошатнулось. У Андрея возник гормональный сбой. Все это продолжается до сегодняшнего дня. Состояние сказывается на его внешности, Андрей сильно переживает", - делился продюсер исполнителя Юрий Никитин.

Известно, что артист долго лечился в Европе. Свой диагноз он не называет, хотя и признавал, что тяжело болен.