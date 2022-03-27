Лев Лещенко: санкции против артистов, спортсменов – это негуманно

Певец Лев Лещенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

После начала спецоперации на Украине, русская культура подверглась гонениям на Западе. В Италии отменили лекции по Достоевскому, в Польше театры и филармонии вычеркнули из репертуара Шостаковича, Чайковского и Чехова.

При подготовке рубрики «Вопрос дня» в ежедневном номере «Комсомольской правды», которая выходит на понедельник, 28 марта, мы решили поинтересоваться у своих экспертов: «Изменилось ли ваше отношение к зарубежной культуре?»

Публикуем полностью беседу со Львом Лещенко, который ответил на него.

-Лев Валерианович, ваше отношение к зарубежной культуре изменилось после того, как на западе стали даже Шостаковича, Чайковского запрещать и вычеркивать?

- Искусство и спорт вне политики были, поэтому, я считаю, что эти санкции против артистов, спортсменов – это негуманно.

- Негуманно?

- Да. И я вообще никаких комментариев на эту тему…

- Не будете?

- Нет.

- А из зарубежной культуры что надо бы отменить в России?

- Да ничего не надо отменять. Вообще не надо никаких запретов. Ничего не надо запрещать. Это все (выбор – А.Г.) делает зритель, понимаете? Если он ходит на концерты, на спектакли, на кинофильмы, значит, нормально. А не ходит – это естественный процесс такой. Время запретов уже давным-давно прошло.

- У вас же очень много в репертуаре песен иностранных композиторов…

- Ну, конечно, конечно. Вообще сейчас время такое, когда спад идет и в спорте, и в культуре. В общем, тяжелое время мы переживаем.

- Но все равно, всегда вы в нас оптимизм вселяете. Как долго это будет продолжаться, скажите?

- От меня ничего не зависит. Чего тут комментировать? Я не знаю. Я думаю, что это не на день и не на два.

- Но насчет зрителя вы хорошо сказали: все должен решать зритель. Спасибо вам огромное. Удачи.

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