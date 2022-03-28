За чертополохом, бои за Метрополь и доллар по 200 рублей, мудрость Л. И. Брежнева, " Мяса я не ем совсем", всю французскую область посадил на талоны, Авен и бункер

Польский премьер Матеуш Моравецкий Фото: REUTERS

Польский премьер Моравецкий предложил Европейскому союзу: "Заморозка виз для всех россиян, чтобы россияне поняли какие страшные преступления совершает российская армия на Украине", и согласовать эту меру как можно скорее, "лучше всего уже в эти выходные".

Желание обнести Россию зарослями непроходимого чертополоха в устах польского политика понятно. Если панам затруднительно взять Москву по образцу начала XVII в., что было бы лучше, но неудобоисполнимо, то по крайней мере следует навеки отгородиться от восточного соседа.

Но, правда, возникает вопрос: "Зачем?". Поездки русских в Европу уже месяц, как чрезвычайно затруднены. Авиа- и ж.-д. сообщение прекращено – разве что пешком добираться, -- и при этом непонятно, на что там жить в условиях валютной блокады. Только Христовым именем кормиться. Заморозка виз в таких обстоятельствах явно избыточна.

При том, что присущая русским тяга к священным камням Европы вряд ли относится к камням польским – скорее к более западным. Если Польша перестанет давать визы, это горе можно пережить, Польша – не Франция и не Италия. Но хитроумие пана Моравецкого в том, чтобы ради Варшавы вся Европа, вплоть до Греции и Португалии приняла участие в реализации польских пожеланий.

Такие пожелания сейчас в моде. Не только польский премьер ("гигиена Европы", как выражался Черчилль), но сам властелин мира мыслит по сходной модели. Приехав в Варшаву и проникшись тамошним духом, президент США Байден с подкупающей откровенностью сообщил: "Да, отключая российский газ, мы вредим Европе, но это цена, которую я готов заплатить". Чужие невзгоды вообще легче переносятся, нежели свои.

Президент США ДЖо Байден Фото: REUTERS

Не ограничиваясь этим мужественным высказыванием, Байден произнес еще много другого. О том, что курс валюты сейчас более 200 руб. за 1 ам. долл., что ожесточенные бои сейчас идут за Метрополь (имелся в виду Мариуполь), что Россия вернулась в XIX в. (с границами XIX в.?) и что "Борьба за демократию не могла завершиться и не завершилась вместе с окончанием холодной войны. За последние 30 лет силы авторитаризма возродились во всём мире". Как говорил гашековский подпоручик Дуб, лежа в двуколке: “ Для вас, солдаты, нет таких преград, которых вы не могли бы преодолеть. Еще раз, солдаты, повторяю, не к легкой победе я веду вас! Это будет твердый орешек, но вы справитесь! История впишет ваши имена в свою золотую книгу!".

Не все американцы, однако, прониклись варшавской речью Байдена и не все сравнили ее по силе с геттисбергской речью Линкольна. Были и другие мнения – на страницах "Уолл-стрит джорнэл" высказано , что "Президенту Байдену необходимо воздержаться от неподготовленных комментариев, так как в них он часто допускает неточности и оговорки. Мы все были бы в большей безопасности, если бы Байден придерживался подготовленных заявлений".

Старые люди могут вспомнить, сколь сильной критике подвергался Л. И. Брежнева за то, что воздерживался от неподготовленных комментариев и читал речи по бумажке. Теперь же выясняется, что генсек гораздо лучше справлялся со своими обязанностями по произнесению публичных речей, нежели нынешний президент США.

К воспоминанию о старинных делах склоняет и заявление главы Минсельхоза ФРГ Джема Оздемира, который призвал немцев внести вклад в борьбу с Путиным, для чего им следует отказаться от мяса.

Рекомендация министра в точности совпадает с частушкой советского времени –

"Пью вино за рубль семь,

Мяса я не ем совсем,

Яйца вижу только в бане

У соседа дяди Вани".

Единственное отличие в том, что лирический герой не рассматривал свою диету, как вклад в борьбу с американским империализмом и западногерманским реваншизмом.

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Макрон, у которого выборы через две недели, подобной аскезы своим подданным не предлагает, вместо этого обещая избирателям ввести продуктовые чеки, которые помогут преодолеть продовольственный кризис.

Может быть, помогут ему а может быть, укрепят его конкурентов в смелой критике. Б. Н. Ельцина, например, Е. К. Лигачев упрекал в том, что тот всю область посадил на талоны. Популисты же могут обвинить Макрона, в том что он всю Францию посадил на чеки.

Вопросы диеты, а равно и вообще потребительского стандарта, во всей остроте сейчас встают перед компаньоном банкира М. М. Фридмана - Петром Олеговичем Авеном, который, подобно своему партнеру, внезапно оказался яко благ, яко наг в результате действий английской олигархии. "Наш бизнес полностью разрушен. Будет ли мне позволено нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Мы не понимаем, как выжить. Мне сказали, что изменить санкции практически невозможно".

Борис Ельцин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пятнадцать же лет назад газета "Таймс" вполне благожелательно описывала развернутое Авеном обширное строительство: "Для олигарха, который волнуется за будущее, это идеальное убежище. Российский миллиардер тратит десятки миллионов фунтов стерлингов на строительство в графстве Суррей защищенного от КГБ имения с повышенным уровнем безопасности". В особняке "Должен быть бункер с автономной системой подачи воздуха, а также запасами питья и воды на 30 дней".

В таком бункере можно было пересидеть не только нападение агентов КГБ, но даже и небольшую ядерную войну. Но Бог судил иначе. Вместо агентов КГБ бывшему олигарху угрожают джентльмены на службе Ее Величества, а от них не спастись ни в бункере, ни в дебрях и пещерах – Джеймсы Бонды проникнут всюду. Одна надежда на ценителей солсберецкой колокольни Петрова и Боширова, которые в последний момент придут на помощь.

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