Оскандалившаяся Верка Сердючка отказалась просить прощения у россиян

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Андрей Данилко, который когда-то собирал в России стадионы в образе Верки Сердючки, вот уже 15 лет не гастролирует в нашей стране. На "Евровидении-2007", где Сердючка заняла второе место, в ее песне "Lasha Tumbai" многие услышали созвучную фразу "Russia goodbye". Грянул скандал.

Сегодня за давностью лет о нем могли бы не вспоминать, однако, этот именно этот случай положил начало бесконечным русофобским высказываниям Данилко. Хотя, как выяснилось, долгое время, ругая нашу власть и народ, Данилко продолжал петь и плясать на корпоративах российских олигархов. А вот к рядовому зрителю артист оказался не так благосклонен. О том, как Сердючка могла вернуться на российскую сцену, но не сделала этого, Андрей Данилко рассказал в интервью Ирине Шихман.

Так, пародист вспомнил, как в 2009 году Алла Пугачева пригласила его на свое шестидесятилетие, которое отмечала большим концертом в "Лужниках":

- Я тогда уже был в опале, и она проявила смелость меня позвать. Я вышел на сцену с цветами и ведром: мол, Алла Борисовна, все вам дарят букеты и никто не подумает, куда их ставить. Похихикали с ней. А потом ко мне подошел один известный человек, я не буду называть его имя, сказал: "Можно этот вопрос решить. Надо, чтобы ты извинился перед Россией на сцене в костюме Верки Сердючки. И журнал "Семь дней" напечатает на обложке твою фотографию со словами "Прости меня, Россия". Я говорю: "Что-о-о-о?! Вот!!!", - на этих словах Данилко показал в камеру сложенную пальцами фигу. - Никогда! Вы можете так думать, вы можете мне это навязать. Но никогда я не буду извиняться за то, чего я не делал. Это вы поверили, что я так сказал!

Напомним, хит "Lasha Tumbai", исполненный в 2007 году на всю Европу на сцене песенного конкурса, большинство зрителей расшифровали как прощание Сердючки с Россией - именно так на слух звучал припев скандального хита. Однако, сам Данилко тогда уверял, что это полная абракадабра шутки ради.

- У нее, по сути, нет смысла. А то, что это созвучие подтянули за уши под «Раша, гудбай» - так это просто эффект незнакомого слова, - оправдывался триумфатор "Евровидения".

Певец тогда даже опубликовал текст песни: по его словам, "Lasha Tumbai" с монгольского переводится как "взбитые сливки". Впрочем, сейчас уже казуистикой Данилко-Сердючка давно не занимается. В интервью Дмитрию Гордону в начале марта украинский артист заявил, что теперь уже сам переименовал свою песню в "Russia goodbye".