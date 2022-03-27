Рэпера Фейса завалили хейтом после того, как он удалил свои треки в России

Рэпер Иван Дремин (он же Face) Фото: Кадр видео

Несколько лет назад хулиганские песни про бургер, «роняю Запад» и эщкере неслись из всех колонок, принадлежащих молодым людям по всей России. Взорвавший унылое болото русского шоу-бизнеса рэпер Иван Дремин (он же Face) — бывший участник АУЕ-группировки (запрещенная в России экстремистская организация — прим.ред) из Башкирии стал кумиром не только подростков-нигилистов, но и многих взрослых, что стремятся молодиться и быть в трендах.

Фейса звали на интервью ведущие ютуб-блогеры страны, а еще, конечно, «Вечерний Ургант». Ему рукоплескали глянцевые журналы и даже Максим Галкин с Филиппом Киркоровым пародировали рэпера.

Фото: Кадр видео

Передовые музыкальные критики усиленно пытались разглядеть в его примитивных текстах и плоских суждениях постмодернистскую глубину. Дремину заказывали писать саундтреки к фильмам.

Фото: Кадр видео

Это только потом на смену Дремину пришел Моргенштерн (тоже из Башкирии). И тогда почти все забыли Ивана.

Фото: Кадр видео

Но он не забыл ничего. И решил выступить с громким демаршем (вслед за украинскими артистами, столько лет кормившимися в России — Светланой Лободой, Верой Брежневой, Иваном Дорном и проч.), удалив все свои треки с российских музыкальных платформ.

— На российских стриминговых платформах моей музыки больше нет, — сообщил Face. — Мне тяжело об этом сообщать, но я не имею морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами, учитывая сложившуюся ситуацию.

Фото: кадр из передачи "Вечерний Ургант" Первый канал

Да, теперь Фейса в России нельзя послушать официально. Оно и к лучшему, скажут многие. И будут правы. Но все же фан-база Дремина существует, она довольно приличная, в интернете композиции и клипы музыканта набирали десятки миллионов просмотров. Теперь всем поклонникам Иван плюнул в лицо. И многие не поняли такого шага. В соцсетях Дремина его натурально полощут за эпатажную выходку.

«Больше не роняет запад», — пишут фанаты, вспоминая, как Дремин ошарашил блогера Юрия Дудя фразой «Скажу Путину спасибо за то, что он уронил Запад» и скакал на медведе по Вашингтону в своем клипе.

«Показал отношение к слушателю», — констатируют другие поклонники.

«***** у тебя шиза. А вот это «злое государство»... оно сейчас с тобой в одной комнате или сразу в голове?», — иронизируют люди по поводу проснувшейся гражданской позиции рэпера.

«Как же быстро ты переобулся. Творчество вне политики, говорили они», — намекнули Ивану на непоследовательность.

Иные не могут понять, что так резко поменялось в голове Ивана, который еще неделю назад признавался фанам в любви и обещал не пропадать: «Фейс, ты, *****, не «Макдональдс». Мог бы музыку оставить. Санкционер **** . Слушатели твои не совершали преступления. Прослушивание твоих треков — моя жизненная необходимость, это мои антидепрессанты. Это что, типа санкция для россиян от тебя лично?»

Многие и вовсе разочаровались в кумире: «А в чем виноваты фанаты из России? Большинство тебя слушало на русскоязычных площадках, а что теперь? Переходить на иностранные площадки, которые скорее всего запретят в России? Знаешь, ты много лет являлся человеком для подражания, но сейчас, увы, ты идешь *****, ты последний человек, от кого я это могла ожидать».

Кто-то справедливо указал на то, что вообще-то Face обязан именно поклонникам за необоснованно высокий уровень доходов: «Тебе люди нафармили (сгенерировали) бабок в России в частности, и на эти же бабки уехал, убрав все музло с площадок, ты не по годам умен».

В начале года, еще задолго до начала военной операции на территории Украины, рэпер уехал из России. Его родная тетя сообщила, что это был якобы вынужденный шаг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рэпер Face уехал из России

Об этом сообщила тетя артиста (подробнее)