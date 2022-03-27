Вручили антипремии «Золотая малина»: Джаред Лето - худший актер второго плана, а мюзикл про принцессу Диану - главная катастрофа 2021 года

Джаред Лето - худший актер 2021 года Фото: REUTERS

Премии Golden Raspberries ("Золотая малина", или – что, наверное, будет более точным по смыслу переводом – "Золотая клюква") вручались в этом году в 42-й раз. По традиции, церемония проходит незадолго до церемонии вручения "Оскаров". Но на "Малине" не награждают лучших кинематографистов ушедшего года, а издеваются над худшими.

Главным «триумфатором» стал фильм, который, в общем-то, мало кто видел. Это даже не совсем фильм, а киноверсия музыкального спектакля о жизни и судьбе леди Дианы Спенсер, принцессы Уэльской. Сначала тот шел в Сан-Диего, а потом, в конце 2021 года, провалился на Бродвее: залы были заполнены наполовину, после 33 представлений шоу прикрыли. Но его успели запечатлеть на пленку, а потом выпустить на Netflix. В итоге создатели продукта под названием «Диана: мюзикл» огребли целых пять «малин»: за худший фильм года, худший сценарий, худшую режиссуру (Кристофер Эшли), худшую работу актрисы в главной роли (Жанна де Ваал) и худшую работу актрисы в роли второго плана (Джуди Кей, исполнившую в постановке одновременно роли королевы Елизаветы и писательницы Барбары Картленд).

Кадр из фильма "Диана: Мюзикл"

С «Дианой» соперничали фантастический боевик о реинкарнации «Бесконечность», детский фильм «Космический джем: новое поколение», триллеры «Карен» и «Женщина в окне». Но кое-какую конкуренцию злосчастному мюзиклу смог составить только «Космический джем». Баскетболист Леброн Джеймс, сыгравший в нем главную роль, был назван худшим актером года, любое его сочетание в кадре с анимационным персонажем - худшей экранной парой, а произведение в целом - «худшим ремейком, сиквелом или фильмом, в котором содрали идеи из другой картины» (новый «Космический джем» - продолжение хита, вышедшего в далеком 1996-м).

Худшим актером в роли второго плана был назван Джаред Лето за «Дом Gucci» Ридли Скотта. Решение, чего уж там, спорное - можно было найти в 2021 году актерские работы и похуже. Но тем, кто присуждает «Малину», очень не понравился пластический грим Лето (он в картине превратился во внешне почти неузнаваемого толстяка). А еще, похоже, очень хотелось все-таки догнать и наградить актера за роль Джокера в «Отряде самоубийц» (пять лет назад он чудом избежал «Золотой малины» за это поистине леденящее выступление).

Брюс Уиллис в последние годы ради денег играет небольшие роли в фильмах удручающего качества - в 2021 году их вышло восемь. В специальной категории «Худший фильм с Брюсом Уиллисом» они были представлены все. (Если вам интересно, победила лента «Космический грех»).

Ну, а еще одна категория носит название Razzie Redeemer (что-то вроде «Искупивший свои грехи»): там чествуют бывших лауреатов «Малины», которые снова начали сниматься в хорошем кино (или снимать его). Уилл Смит за свою долгую карьеру получал антипремию четыре раза, и еще дважды был на нее номинирован. Но в 2021-м отлично выступил в фильме «Король Ричард», за который почти гарантированно получит «Оскара» - а пока был награжден единственной не позорной «Золотой малиной».

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