Уставший от ругани Андрей Малахов появился на публике: вот что с ним стало

Телеведещий Андрей Малахов Фото: Кадр видео

Андрей Малахов впервые за долгое время появился на людях. Знаменитый ведущий предстал в джинсах, кроссовках, светлой рубашке и пиджаке. На месте и легендарный парик шоумена, который в последнее время породил множество слухов о состоянии здоровье артиста.

Андрей Малахов прославился на всю Россию острыми ток-шоу, рейтинги таких передач зашкаливали. Однако спустя годы телеведущий, похоже, устал от скандальных откровений и ругани героев в прямом эфире.

Андрей Малахов впервые за долгое время появился на людях. Фото: Кадр видео

Малахов стал ведущим новой музыкальной передачи, получившей поэтичное название "Песни от всей души". Теперь гости Андрея будут демонстрировать свои музыкальные и вокальные способности вместо душевных драм на разрыв аорты.

Впрочем, о личном в шоу тоже поговорят. Малахов будет расспрашивать звезд об их семьях, детях, мечтах и достижениях.

Кроме знаменитостей Андрей начнет открывать и новые таланты, коими богата русская земля.

Просветленный шоумен, к слову, отлично выглядит. Посвежел и похорошел.

А ведь буквально недавно сплетники шептались, что их любимец стал носить парик и выглядел сильно изменившимся внешне. Поклонники обратили внимание, что телеведущий набрал лишний вес. Впрочем, сам шоумен предпочитает не комментировать слухи о своем здоровье.