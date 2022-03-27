Джеймса Бонда похоронили на Фарерах

Дэниэл Крейг в роли Джеймса Бонда Фото: кадр из фильма.

Часто бывает так, что люди становятся героями еще при жизни. С киноперсонажами — чуть сложнее. Хоть их и любят миллионы зрителей, увековечивать память никто не торопится: в конце концов, фильмы — и есть бессмертные памятники.

Но вот Джеймсу Бонду повезло больше других. Ему решили поставить памятник еще «при жизни» (напомним, двадцать пятая часть франшизы, посвященная агенту 007, под красноречивым названием «Не время умирать» вышла в прошлом году, но после ухода из проекта Дэниела Крейга создатели объявили, что не собираются закрывать культовую сагу — одним из основных претендентов на роль Бонда стал британский темнокожий актер Идрис Эльба).

Фото: кадр из фильма.

На Фарерских островах, где снимали последнюю на настоящий момент часть бондианы, в живописнейшем месте на острове Класой (там и «погиб» агент: спасая русского ученого, попал в ловушку главного злодея) поставили скромное минималистичное надгробие с надписью «Памяти Джеймса Бонда» и цифры «1962–2021», обозначающие годы выхода первого и последнего фильмов о герое.

В эпитафии указано: «Истинное назначение человека — жить, а не существовать».

Фото: кадр из фильма.

Как отмечают власти Фарерских островов, памятник поставлен с целью организовать паломничество к «месту гибели» киногероя. Тур уже можно заказать.

Фото: кадр из фильма.

Он стартует в городе Клаксвуйк на острове Борое, проходит через город Микладеалур и завершается у памятника на острове Кальсой. Стоимость прогулки https://guidetofaroeislands.fo/book-holiday-trips/james-bond-sightseeing-tour/ — 2800 датских крон (порядка 40 000 рублей).

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