Неловко стало даже Макрону: Байдена попросили не болтать лишнего

Американский президент Джо Байден Фото: REUTERS

В администрации США впору создавать специальный отдел по разъяснению и корректировке многочисленных ошибок, оговорок и просто безответственных высказываний, которыми славится в своих публичных выступлениях Джо Байден. Причем, чем дальше - тем чаще.

Только за последние дни Белому дому пришлось дважды срочно «подправлять» шефа, поскольку в мире не понимали, как относиться к его словам - то ли саркастически хмыкать, то ли бежать в подземный ядерный бункер.

Встречаясь в Польше с размещенными там американскими военными, верховный главнокомандующий ошарашил их словами о том, что «скоро они все сами увидят на Украине своими глазами». Запахло жареным: неужели Вашингтон решится развязать Третью мировую войну? Всполошившаяся президентская пресс-служба выпустила заявление, что «слова президента были неправильно истолкованы» и посылать свои войска на Украину США не собираются.

Но старина Джо тут же взорвал новую информационную бомбу, объявив, что Владимир Путин не должен остаться у власти. В Белом доме отставили недопитые чашки с кофе и принялись строчить очередное объяснение. «Он не имел в виду власть Путина в России или смену режима», - пришлось оправдываться официальному представителю администрации. - «Точка зрения президента заключалась в том, что Путину нельзя позволить использовать силу в отношении соседей или региона».

А Байдена все несло и несло. Видимо, памятуя, что пресловутая давнишняя дефиниция Барака Обамы о «разорванной в клочья российской экономике» так и осталась на свалке истории, президент «взял круче по ветру», сказав, что теперь благодаря западным санкциям ВВП России сократился вдвое, доллар стоит 200 рублей и сама страна из XXI века скатилась в век XIX. В Вашингтоне на этот раз глухо промолчали. Мало того, что лидер страны не владеет информацией о реалиях нынешних, но еще и, выступая в Варшаве, отсылает Россию в позапрошлый век, когда в ее состав входило и Царство Польское вместе с этой Варшавой, и Великое княжество Финляндское и еще очень много чего, не говоря уж о Малороссии, где сейчас мы вынуждены вести военную спецоперацию.

Однако все эти президентские перлы не остались без внимания американских журналистов. Обозреватель The Wall Street Journal Джеймс Фриман опубликовал жесткую статью с призывом запретить Байдену публично выступать. Потому что президент США очень часто оказывается не готов давать четкие и взвешенные комментарии.

- Некоторые вопросы просто слишком важны, чтобы оставлять их на усмотрение неподготовленного Джо Байдена, - пишет журналист. - Для всех нас важно иметь возможность выслушать наших избранных должностных лиц и оценить содержание их замечаний, а также мастерство и убежденность, с которыми они отстаивают свою политику. Но этот конкретный избранный чиновник, похоже, не справляется с этой задачей. Пока мы обдумываем последствия, г-ну Байдену следует стараться как можно меньше говорить публично во время международного кризиса.

А уж по поводу того, что хозяин Белого дома допустил площадную брань в адрес Владимира Путина, назвав его «мясником» (тот самый Байден, который в свое время чуть ли не с гордостью кричал на слушаниях в конгрессе:

«Это я выступал за то, чтобы бомбить сербов, бомбить их мосты и нефтебазы!»), неудобно стало даже президенту Франции Эммануэлю Макрону.

В интервью телеканалу France 3 он сообщил, что «никогда бы не использовал» подобных слов в отношении Путина, и призвал воздержаться «от слов и действий, которые могут привести к эскалации» конфликта на Украине.

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