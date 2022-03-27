Известные русские переводчики и актеры дубляжа создают пиратский союз для выпуска новинок Голливуда: «Лунный рыцарь» и других сериалов

Первым проектом новой студии под пиратским флагом станет мини-сериал «Лунный рыцарь» Disney+, сделанный по сюжету комиксов Marvel про героя с таким именем. Фото: кадр из фильма.

Во времена, когда западные кино- и сериалопроизводители демонстративно бегут с российского рынка, в нашей стране люди начинают выкручиваться, как могут. Так, по примеру всем известной студии Lostfilm, которую поддерживают меценаты, группа профессиональных переводчиков, актеров дубляжа и монтажеров решила создать союз, чтобы выпускать для российского зрителя новинки Голливуда.

— Как десять лет назад смерть товарища превратила Мстителей в легендарную команду, потеря прокатной лицензии объединила профессиональных актеров дубляжа, режиссеров, звукорежиссеров и переводчиков, которые на протяжении долгих лет работали над тем, что вы так любите, — написали они в своей группе в ВК. — Мы поняли, что будущее киновселенных для российского зрителя сейчас зависит полностью от нас и не хотим, чтоб вы потеряли голоса любимых персонажей! Мы работали для вас, дублируя, монтируя и добиваясь совершенства, чтоб в кинотеатре вы могли прикоснуться к чуду волшебного мира кино. И мы продолжим делать своё дело, теперь — с доставкой на дом. Ведь это для нас — дело чести и труд, которым мы гордимся по праву!

Союз назвали Red Head Sound. В него привлекли профессиональных артистов, давших свой голос Роберту Де Ниро, Гэри Олдману, в голливудских фильмах, выпущенных в России). И первым проектом новой студии под пиратским флагом станет мини-сериал «Лунный рыцарь» Disney+, сделанный по сюжету комиксов Marvel про героя с таким именем.

Фото: кадр из фильма

30 марта 2022 года выходит первая серия проекта, главную роль в котором исполнил Оскар Айзек («Дюна», «Сцены из супружеской жизни»), а Red Head Sound уже собирает пожертвования на перевод второй.

Сюжет сериала разворачивается вокруг Стивена Гранта, сотрудника музея древней истории, страдающего лунатизмом и галлюцинациями. Помимо того, что он передвигается во сне, он еще и не в состоянии отличить сон от реальности. В один прекрасный день Грант узнает, что он не тот, кем себя представляет: на самом деле его зовут Марк Спектор, он бывший морпех, у которого диагностировано диссоциативное расстройства личности. Случайным образом он оказывается втянут в цепочку событий, переводящей его в статус проводника египетского бога луны Хонсу по прозвищу Лунный рыцарь (не путать с Темным рыцарем).

Любительская студия профессионалов оценивает производство (озвучку, монтаж и проч.) одной серии в 70 тысяч рублей. В работу вовлечены Никита Прозоровский (голос Роберта Де Ниро, Гэри Олдмена и Росса в «Друзьях»), Радик Мухаметзянов (голос Шона Бина и Бамблби в «Трансформерах»), Евгений Рубцов (голос актеров «Матрицы», «Человека-паука», «Ведьмака» и проч.) и другие популярные актеры озвучки.

После перевода «Лунного рыцаря» пираты займутся работой над другим ожидаемым американским сериалом — «Оби-Ван Кеноби» Lucasfilm про одноименного персонажа из вселенной «Звездных войн», сыграл которого Юэн Макгрегор.

Выход этого проекта планируется в конце мая текущего года.

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