Зеленскому готовят удар исподтишка. Депутат раскрыл план националистов

Украинские националисты готовят заговор против Владимира Зеленского. Фото: REUTERS

РАДИКАЛЫ РВУТСЯ К ВЛАСТИ

В Госдуме заявили, что украинские националисты готовят заговор против действующего президента Украины. Воспользовавшись российской спецоперацией, они собираются совершить новый госпереворот и свергнуть действующий режим.

- Сейчас на Украине может происходить что угодно. К власти могут прийти и радикалы, и военные. Сейчас там хаос. Кто смел, тот и съел. Объявили себя властью и переподчинили структуры, - заявил депутат, профессор финансового университета при правительстве Олег Матвейчев.

Причем, по словам народного избранника, это не просто домыслы, а реальная информация.

- Я в свое время прожил там год, обзавелся большим количеством связей и эти связи не прерывались с 2014 года, несмотря на то, что некоторые товарищи бывшие работали даже на американцев, - объяснил он в эфире Радио «Комсомольская правда». - Они сливали мне информацию, а сейчас делают это даже с большей интенсивностью. Надеются, что это им зачтется.

ОБКАТАЛИ В 2014 ГОДУ

Готовит заговор верхушка националистических банд, уверен политолог. Они не участвуют в реальных боевых действиях, кровь проливают рядовые участники объединений.

- Верхушка этих националистов как раз организует отряды самообороны, боевые бригады, которые захватывают власть в отдельных территориях, - говорит Матвейчев. - Они прекрасно знают опыт Сирии, знают опыт Ливии, знают опыт международной террористической интервенции у нас на Кавказе. Они сейчас и становятся «полевыми командирами», которые, в частности, удерживают власть над определенными территориями, и могут не подчиняться центру.

И главное, что этим «полевым командирам» вовсе не обязательно непосредственно уничтожать Зеленского. Им достаточно просто объявить себя новой законной властью. Тот же Янукович жив и здоров, но президентом не является уже 8 лет, а власть у совершенно других людей.

- Так и сейчас, некто собирается объявить, что они теперь законная власть, что президент исчез, ему никто не подчиняется, - объясняет депутат. - Тут уже остается потребовать подчинения всех органов госвласти этой временной администрации и все. Проект обкатан еще в 2014 году.

ЗАПАД ЗА ЗЕЛЕНСКОГО… ПОКА

Дальше, по словам Матвейчева, начнутся захваты неподчинившихся учреждений и очередная люстрация, которая может перерасти в очередную гражданскую войну. Этот сценарий очень похож на начало войны в Сирии, когда террористы именно так и поступали – сначала устанавливали свои порядки в отдельно взятых населенных пунктах, а потом переключились на всю страну.

- Этим «бригадным генералам» даже необязательно контролировать по несколько областей - достаточно одного региона, полурегиона. Это им по силам, - отмечает Олег Матвейчев. - Естественно, до тех пор, пока наши войска туда не придут.

Главная сила, которая может удержать Зеленского у власти и предотвратить переворот, как ни странно - Запад. Но и это дело времени: пока им важно удерживать ситуацию и оставлять Зеленского легитимным президентом, чтобы он мог подписывать нужные решения. Но и эта тенденция может измениться.

ХРОНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

Стоит отметить, что это не первый заговор против Зеленского на Украине. Так в начале февраля украинская полиция раскрыла планы бывших силовиков. Они планировали массовые беспорядки. Протесты якобы должны могли охватить Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Черкасскую области - прямо по границе России. А в самом Киеве к зданию офиса президента должны были выйти аж 5 тысяч активистов, среди которых 1,5 тысячи - подготовленные провокаторы.

Тогда даже цены для участников назывались - 800 гривен (примерно 2,5 тысячи рублей) для простого любителя помахать флагом и покричать, а тем самым "титушкам" — по 1,2 тысячи (чуть меньше 4 тысяч рублей). У заговорщиков были изъяты дымовые шашки, автомобильные покрышки, огнетушители, радиостанции и даже банки с бутафорской кровью.

Тогда все свелось к очередной «российской угрозе», которую героически отвели спецслужбы. Особенно ярко об этом говорит география несостоявшихся протестов.