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Политика27 марта 2022 17:47

Зеленскому готовят удар исподтишка. Депутат раскрыл план националистов

Депутат Госдумы Олег Матвейчев считате, что против Зеленского на Украине давно созрел заговор
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Украинские националисты готовят заговор против Владимира Зеленского.

Украинские националисты готовят заговор против Владимира Зеленского.

Фото: REUTERS

РАДИКАЛЫ РВУТСЯ К ВЛАСТИ

В Госдуме заявили, что украинские националисты готовят заговор против действующего президента Украины. Воспользовавшись российской спецоперацией, они собираются совершить новый госпереворот и свергнуть действующий режим.

- Сейчас на Украине может происходить что угодно. К власти могут прийти и радикалы, и военные. Сейчас там хаос. Кто смел, тот и съел. Объявили себя властью и переподчинили структуры, - заявил депутат, профессор финансового университета при правительстве Олег Матвейчев.

Причем, по словам народного избранника, это не просто домыслы, а реальная информация.

- Я в свое время прожил там год, обзавелся большим количеством связей и эти связи не прерывались с 2014 года, несмотря на то, что некоторые товарищи бывшие работали даже на американцев, - объяснил он в эфире Радио «Комсомольская правда». - Они сливали мне информацию, а сейчас делают это даже с большей интенсивностью. Надеются, что это им зачтется.

ОБКАТАЛИ В 2014 ГОДУ

Готовит заговор верхушка националистических банд, уверен политолог. Они не участвуют в реальных боевых действиях, кровь проливают рядовые участники объединений.

- Верхушка этих националистов как раз организует отряды самообороны, боевые бригады, которые захватывают власть в отдельных территориях, - говорит Матвейчев. - Они прекрасно знают опыт Сирии, знают опыт Ливии, знают опыт международной террористической интервенции у нас на Кавказе. Они сейчас и становятся «полевыми командирами», которые, в частности, удерживают власть над определенными территориями, и могут не подчиняться центру.

И главное, что этим «полевым командирам» вовсе не обязательно непосредственно уничтожать Зеленского. Им достаточно просто объявить себя новой законной властью. Тот же Янукович жив и здоров, но президентом не является уже 8 лет, а власть у совершенно других людей.

- Так и сейчас, некто собирается объявить, что они теперь законная власть, что президент исчез, ему никто не подчиняется, - объясняет депутат. - Тут уже остается потребовать подчинения всех органов госвласти этой временной администрации и все. Проект обкатан еще в 2014 году.

ЗАПАД ЗА ЗЕЛЕНСКОГО… ПОКА

Дальше, по словам Матвейчева, начнутся захваты неподчинившихся учреждений и очередная люстрация, которая может перерасти в очередную гражданскую войну. Этот сценарий очень похож на начало войны в Сирии, когда террористы именно так и поступали – сначала устанавливали свои порядки в отдельно взятых населенных пунктах, а потом переключились на всю страну.

- Этим «бригадным генералам» даже необязательно контролировать по несколько областей - достаточно одного региона, полурегиона. Это им по силам, - отмечает Олег Матвейчев. - Естественно, до тех пор, пока наши войска туда не придут.

Главная сила, которая может удержать Зеленского у власти и предотвратить переворот, как ни странно - Запад. Но и это дело времени: пока им важно удерживать ситуацию и оставлять Зеленского легитимным президентом, чтобы он мог подписывать нужные решения. Но и эта тенденция может измениться.

ХРОНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

Стоит отметить, что это не первый заговор против Зеленского на Украине. Так в начале февраля украинская полиция раскрыла планы бывших силовиков. Они планировали массовые беспорядки. Протесты якобы должны могли охватить Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Черкасскую области - прямо по границе России. А в самом Киеве к зданию офиса президента должны были выйти аж 5 тысяч активистов, среди которых 1,5 тысячи - подготовленные провокаторы.

Тогда даже цены для участников назывались - 800 гривен (примерно 2,5 тысячи рублей) для простого любителя помахать флагом и покричать, а тем самым "титушкам" — по 1,2 тысячи (чуть меньше 4 тысяч рублей). У заговорщиков были изъяты дымовые шашки, автомобильные покрышки, огнетушители, радиостанции и даже банки с бутафорской кровью.

Тогда все свелось к очередной «российской угрозе», которую героически отвели спецслужбы. Особенно ярко об этом говорит география несостоявшихся протестов.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ