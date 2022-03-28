«Елизавета» с Юлии Хлыниной и не только: Вспоминаем актрис, примерявших образ дочери Петра Великого

Юлия Хлынина играет совсем юную Елизавету, которой не хочется думать о судьбе России. Фото: Кадр из фильма

Вроде бы не царское это дело - быть на подхвате, но надо признать, что большинство экранных Елизавет выполняли именно вспомогательные функции, ведь чаще всего появлялись они в фильмах, посвященных другой императрице, Екатерине. По сути, новый сериал «Елизавета» канала «Россия 1» с Юлией Хлыниной в главной роли станет первым, где Елизавете Петровне досталась ведущая партия. Но это не означает, что предшественницы Хлыниной лишь маячили на заднем плане. Даже сравнительно редко появляясь в кадре, актрисам удавалось создать запоминающиеся образы.

АУГ, САЙКО, ГУНДАРЕВА

Вспоминая о Елизаветах прошлого созыва, в первую очередь следует назвать Юлию Ауг, сыгравшую императрицу в сериале «Екатерина» (2014): все дело в том, что новый сериал, повествующий о юных годах дочери Петра Первого, является официальным приквелом (или предысторией) «Екатерины».

Нельзя обойти вниманием и сагу о гардемаринах, в которой императрица присутствует сразу в двух вариантах. В первой части («Гардемарины, вперед!», 1987) роль Елизаветы Петровны досталась Елене Цыплаковой, а вот во второй («Виват, гардемарины!», 1991) и третьей («Гардемарины III», 1992) частях ее место заняла Наталья Гундарева.

Наталья Гундарева стала императрицей в «Гардемаринах». Фото: Кадр из фильма

Запомнили зрители и Наталью Сайко, примерившую корону в советском сериале «Михайло Ломоносов» (1986). Как известно, императрица была дамой, выражаясь современным языком, продвинутой, выказывала живейший интерес к наукам и искусству, поэтому без нее телебиография основателя Московского университета обойтись никак не могла.

ДВАЖДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ

Заслуженная артистка РФ Наталья Суркова записала в творческий актив своеобразный императорский дубль: в 2015 году в сериале «Великая» она предстала перед нами в образе Елизаветы Петровны, а 10 годами ранее сыграла в сериале «Фаворит» Екатерину Великую. Имеется подобное достижение и в биографии знаменитой француженки Жанны Моро: Екатерину она сыграла в 1968-м в кинофильме «Екатерина Великая», а в 1995-м в телефильме с таким же названием изобразила Елизавету.

Россия 1.

«Елизавета».

С 28 марта, понедельник - четверг, 21.20.

КТО ЕЩЕ

Оскароносная Ванесса Редгрейв (в кадре с Франко Неро) исполнила «августейшую» роль в картине «Молодая Екатерина». Фото: Кадр из фильма

Также Елизавету играли Татьяна Окуневская («Давид Гурамишвили», 1946), Тамара Алешина («Михайло Ломоносов», 1955), Валентина Панина («Баллада о Беринге и его друзьях», 1970), Ванесса Редгрейв («Молодая Екатерина», 1991), Мария Кузнецова («Фаворит», 2005) и Ольга Самошина («Пером и шпагой», 2007).