Хулиган я, хулиган, да хулиган я временно

Виктор Хориняк в фильме «Непослушник». Фото: Кадр из фильма

Встарь, когда дедушка еще верил в Деда Мороза, неучей и неслухов гнали на перевоспитание в армию. Стоило молодому зачудить, ему стригли золотые кудри и ссылали в бессрочный наряд по кухне - и уже никого не удавалось разжалобить виртуозной игрой на ротном баяне (см. фильмы «Солдат Иван Бровкин» и «Максим Перепелица»). Тогда вся наша комедия была правой, государственнической. А левая снималась за бугром и считала армию злом, семью - злом, порядок - злом, а людей старше тридцати - адским злом. А добром - только секс и молодых придурков, которые троллят армию, порядки и старых перечников (см. фильмы «Новобранцы идут на войну», «Волосы» и примкнувший к ним позже наш «ДМБ»).

Сегодня комедия у нас опять правая, но переносит воспитательный заряд с армии на церковь - вторую опору традиционалистского общества (за это левые ее тоже терпеть не могут). Верхнее духовенство не без оснований подразнивают, но за дальними обителями сохраняют ореол света, аскетизма и благорастворения воздухов. Вот в такую и попадает пранкер, тролль и враг живого Димонстр (Виктор Хориняк), спасаясь от карающей длани закона. Годами он жег и проявлял неуважение к обществу, гребя подписчиков и рекламные бабки не просто лопатой, а шагающим экскаватором, но однажды в храме напрыгал себе под запись полновесную 148-ю статью. Хайпожорство перешло в оскорбление чувств верующих, и пришлось на всех парах бежать в монастырскую глушь в рясе доверчивого одноклассника. Братия приняла новообращенца хорошо - трудом и молитвой, топчаном и картохой, а задорные таланты кошмарить начальство чужими голосами направила в полезное русло: например, водопровод в храм провести. Благодать снизойдет к балбесу в лице отца Анатолия (Юрий Кузнецов), отца родного (Сергей Селин) и отроковицы из артели иконописи (Таисия Вилкова). В монастырской котельной, где придется помахать лопатой, мелькнет плакат «Цой жив», позволяя оценить уровень юмора (для пенсионеров: восхождение к звездам у Цоя началось с котельной «Камчатка» на улице Блохина). «Устав у нас строгий», - скажут иноки, протягивая незримую дорожку к былой казарменной схеме вразумления бесноватых отроков, а мотив «Эх, яблочко, куда котишься» сопроводит все это богоугодие от начала и до конца.

Кузнецов впервые выступил в роли окорота безбашенного юношества еще в рубежном «Брате» и с тех пор мягким словом против шерсти удерживает в рамках народных любимцев («Обитель», «Огонь») - не напрасно, видать, его многими замеченное сходство с главным лукавым моралистом отечественного театра А. Н. Островским. Статный парубок Хориняк сочетает в лице буквально мультипликационное дураковатое простодушие со столь же мультипликационным добросердечием, что весьма характерно для современного юношества и точно попадает в образ. Преображение незлого прохвоста - расхожий мотив нынешней эпохи воспитания недовоспитанных, отработанный еще в серии «Последний богатырь», которая и открыла миру Хориняка (он и там выглядит сущей мультяхой). Внешность, годная для мультипликации, - дополнительный бонус новейших времен массового впадения в детство: как известно, мимика Конька-Горбунка в недавней картине срисована с ужимок Павла Деревянко. Той же мультипликационной природы - и постоянные крупные планы Хориняка с застывшей на лице эмоцией: недоумение, остолбенение, виноватость и благодать со ртом до ушей.

Владимир Котт годами снимал кино про неудачников, на которых просветление находит («Громозека», «На дне», «Конец фильма»), однажды - в образе плюшевой и лупоглазой синей птицы завтрашнего дня. Он и сам был таким, меняя случайных продюсеров и не закончив аж две картины, но с «Непослушником», кажется, ухватил птицу за хвост. Сходным чудом можно считать и плавный отход РПЦ от былых цензурных свирепств, о которых среди продюсеров ходили самые мрачные слухи и которые приводили к немедленной выбраковке любых сценариев на епархиальную тему с грифом «мертвый непроходняк». Церковь и несовершенное общество, кажется, обращаются друг к другу лицом - к обоюдному благу.

Вот, комедии уже неканонические позволяют.

Ересь не высматривают.

Чудно.

(Ударение - на усмотрение.)

«НЕПОСЛУШНИК» 2022 г.

Реж. Владимир Котт