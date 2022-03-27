Россия и Украина возвращаются к очным переговорам. Что это значит и почему выбрали Турцию

Очный формат российско-украинских переговоров пройдет 29-30 марта. Фото: Shutterstock

О том, что очередной раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в очном формате, написал на своей странице в соцсети член украинской делегации и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Чуть позже это подтвердил и глава российской группы Владимир Мединский.

«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по видеоконференцсвязи. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», - написал он в своем Телеграм-канале.

Других подробностей ни Владимир Мединский, ни Давид Арахамия не привели.

Турция неспроста стала площадкой для очной встречи - она не входит в российский список недружественных стран и не вводила санкции против нас.

- Можно было бы говорить, например, во Франции или Швейцарии, но они как раз приняли санкции против нас, - объяснил в беседе с «КП» автор телеграм-канала «Политджойстик» и бывший премьер Луганской республики Марат Баширов. - Вести переговоры на территории этих стран было бы не очень логично. А вот Турция с самого начала этого процесса заявляла о том, что она готова стать переговорщиком. И это несмотря на то, что они продолжают продавать оружие Украине. Может это даже поможет, потому что турки окажут влияние на украинцев?

При этом факт очных переговоров вовсе не означает, что стороны нащупали какой-то прогресс, уверен Баширов:

- Это новые установки, которые украинская сторона получила после визита Байдена в Евросоюз. Думаю, что им дали какие-то более широкие коридоры по переговорам.

«Широкие коридоры» - это возможность обсуждать вопросы, которые им не доверяли раньше, говорит политолог. Только это не касается вопросов территориальной целостности Украины. Такое им никто не доверит.

- Вопросы прекращения боевых действий, сдачи определенных вооруженных формирований на том же востоке, – отмечает Баширов. - Там несколько десятков тысяч людей, которые продолжают воевать и все, в том числе и на западе и на Украине понимают, что им не выйти из этих котлов – ни из Мариуполя, ни из Харькова, ни около Донбасса. Поэтому это тема, до которой их допустили. А это напрямую связано с демилитаризацией.

Но все равно, ждать большого прогресса от переговоров не стоит, говорит эксперт "КП":

- Пока не будет закончена военная операция в Харькове, в Мариуполе и с донбасской группировкой, если только они не сдадутся, то никаких прорывов не будет.

Стоит отметить, что во время последней встречи член украинской делегации Давид Арахамия изменил имидж, он отказался от кепки, над которой смеялись многие пользователи сети. Эта кепка считалась символом неуважения и презрения с украинской стороны.

- Я бы не придавал значения аксессуарам, - заключает бывший премьер ЛНР Марат Баширо. - Не так давно господин Лавров сказал, что руководство Украины - это дети, которые получили под управление целую страну. То есть, они ведут себя, как дети - для них внешние символы важнее содержания. Но человек не становится круче, если просто надел хаки.

Стоит отметить, что сам Владимир Зеленский тоже кардинально сменил имидж. Он появляется на публике исключительно в зеленой футболке и плисовой кофте цвета хаки.

- Ему кажется, что это важно, что это что-то означает. Это ничего не означает, - говорит политолог. - Как и кепка Арахамии. И это обидно для них, потому что они придавали значение. Есть определенный процедурный стиль - если приходите на дипломатические переговоры, вы должны быть одеты соответствующе. Даже их куратор, вождь, бог – господин Байден. Он как раз очень хорошо разбирается в дипломатических нюансах. Где-то он в галстуке, а где-то нет. Но он всегда в костюме.

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