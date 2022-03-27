Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны на 27 марта 2022 года

Завершается 32 день специальной военной операции на Украине. Фото: REUTERS

Завершается 32 день специальной военной операции на Украине. Высокоточным оружием с воздуха уничтожена крупная база горючего под Львовом, а в самом городе - цеха радиоремонтного завода.

Также с кораблей ВМФ России нанесен удар по складу ракет к комплексам С-300 и «Бук» в 30 километрах юго-западнее Киева.

За сутки российскими войсками уничтожено 67 военных объектов. Среди них:

2 командных пункта;

3 полевых склада с вооружением и боеприпасами;

11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил;

20 районов сосредоточения боевой техники.

А также уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Публикуем карту спецоперации России на Украине по данным Минобороны за 27 марта 2022 года.