Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны на 27 марта 2022 года

Завершается 32 день специальной военной операции на Украине.
Фото: REUTERS
Завершается 32 день специальной военной операции на Украине. Высокоточным оружием с воздуха уничтожена крупная база горючего под Львовом, а в самом городе - цеха радиоремонтного завода.
Также с кораблей ВМФ России нанесен удар по складу ракет к комплексам С-300 и «Бук» в 30 километрах юго-западнее Киева.
За сутки российскими войсками уничтожено 67 военных объектов. Среди них:
2 командных пункта;
3 полевых склада с вооружением и боеприпасами;
11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил;
20 районов сосредоточения боевой техники.
А также уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Публикуем карту спецоперации России на Украине по данным Минобороны за 27 марта 2022 года.
Карта спецоперации
Фото: Алексей СТЕФАНОВ