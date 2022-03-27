Финалисты «Dance Революции» Каташинские: «Справляться с поражениями - это тоже труд»

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам, участники «Танцев на ТНТ» и финалисты «Dance Революции» на Первом канале Артемий и Марина Каташинские Фото: Личный архив

…Когда эта пара впервые появилась в телепроекте, зрители предположили, что они - муж и жена. Однако на самом деле эти танцоры - родные брат и сестра, погодки. С детства занимаются танцами, превратив любимое дело в профессию. Примечательно, что их мама - трехкратная чемпионка Советского Союза по фигурному катанию Асмик Варданян.

- Скажите, почему вы выбрали спортивные бальные танцы, а не стали заниматься фигурным катанием, как ваша мама — Чемпионка России?

Артемий: Родители позволили нам сделать выбор, и мы им очень за это благодарны. Я считаю, что очень важно научить детей самих принимать решения, в будущем это поможет справиться с любыми сложностями. У нас был выбор между фигурным катанием и спортивными танцами, и мы решили для себя, что нам ближе.

- Есть мнение, что в любой паре есть лидер. Кто лидер в вашей паре?

Фото: Личный архив

Марина: Мы считаем, что это ошибочное мнение. Пара — это дуэт, работа в команде, в которой нет явного лидера, а есть равноправие.

Артемий: Мы уверены, что на равноправии любой союз — профессиональный или семейный — будет существовать очень долго.

- Есть ли у вас распределение обязанностей внутри пары — кто за что отвечает?

Артемий: У нас действительно есть распределение обязанностей внутри пары. Марина отвечает за организационную работу: подсчёты, контроль, а я — за реализацию проектов, вдохновение, идейную линию.

Марина: Решения мы стараемся принимать вместе, но в сложной ситуации, если мнения расходятся, у нас есть внутренняя договоренность: последнее слово за тем, кто несёт ответственность за тот или иной вопрос. Думаю, и нас Артемий более эмоциональный, как человек творческий.

Фото: Личный архив

- Говорят, что не всегда муж и жена могут сработаться. А как удаётся сработаться брату и сестре?

Артемий: Всё зависит от того, готовы ли супруги или родственники принимать близких такими, какие они есть, со всеми недостатками и достоинствами.

Марина: А ещё очень важно правильное воспитание людей, стабильная психика, желание добиться определённого результата. Человеческий фактор играет очень важную роль.

Мы научились не только чувствовать друг друга, мы даже слышим друг друга на расстоянии. Бывают такие моменты, когда я только подумала о чём-то, а Артемий уже звонит, чтобы обсудить этот момент.

- Как удаётся сохранить баланс в отношениях?

Артемий: Сложно однозначно ответить на этот вопрос. У каждого из нас есть своя работа, которой мы посвящаем максимум времени. Если идёт подготовка к телепроекту, мы практически сутки напролёт вместе, для нас ценна каждая минута в компании друг друга. К примеру, мы готовим шоу-программу, у нас всего две недели. Мы стараемся быть максимально вместе, потому что работа идёт не только на паркете, даже, когда мы едем домой, ужинаем, мы осмысливаем то, что делаем, предлагаем новые идем. Бывают такие проекты, когда мы стараемся видеться только на тренировке, чтобы психологически не разрушать друг друга.

Марина: Но мы иногда намеренно берём паузу в общении, мы понимаем, что это важно. За годы совместной работы научились чувствовать многие моменты так, что уже не договариваемся об этом.

Марина Каташинская в этой паре замужем, растит ребенка. То, что ее партнер - родной брат, избавляет супруга от ревности.

Фото: Личный архив

- Марина, а планируете ли вы отдать своего ребенка в спорт?

Марина: Да, это очень важно для ребёнка, спорт делает его ответственным, дисциплинирует, учит ценить победы и справляться с трудностями. Мой сын уже занимается спортивно-бальными танцами, фигурным катанием, гимнастикой и футболом.

- Артемий, вы пробуете силы в фигурном катании. Кто вас тренирует?

Артемий: Я сейчас осваиваю фигурное катание. В детстве мы научились стоять на коньках и двигаться, сейчас у меня появилось желание изучить этот вид спорта, работать с фигуристами не как зритель, а как человек, включённый в процесс. Меня тренируют на льду потрясающие педагоги школы фигурного катания нашей мамы Асмик Нориковны Варданян, которая называется «Олимп». Им я доверяю так же, как и своим родителям, они большие профессионалы.

Марина: Мы с Артемием ставим для фигуристов программы с точки зрения хореографии и, я уверена, что наши детские увлечения этим видом спорта помогут в работе.

- Многие не отдают своих детей в большой спорт или в танцы, опасаясь, что поражение станет травмой для ребёнка. Как вы считаете, характер — это то, что есть у человека или то, что формируется?

Марина: Родителям не стоит бояться сложностей, этот страх может привести к другим травмам — психологическим. Лучше с ними столкнуться, научиться с ними справляться.

Артемий: Результата без труда не бывает, справляться с поражениями и сложностями — это тоже труд, который поможет достигнуть поставленной цели.

Фото: Личный архив

- Зрители полюбили вас благодаря телепроектам Танцы на ТНТ и «Dance революция» на Первом канале. Чему вас научили эти проекты?

Артемий: Телепроекты внесли большой вклад в нашу карьеру. То, что мы прошли кастинг, стали участниками «Танцев на ТНТ» и финалистами «Dance революции» на Первом канале, мы считаем доказательством нашего профессионализма.

Марина: Мы многому научились. Этих знаний и нюансов столько, что мы могли бы даже написать книгу о специфике таких проектов, о том, чему они учат и как меняют людей.