Военная спецоперация на Украине 28 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

Россия продолжает проведение спецоперации на Украине. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 марта 2022 года.

Вооруженные силы России уничтожили крупную нефтебазу с в районе Львова, которая обеспечивала горючим украинские войска. Удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

Глава российской делегации на российско-украинских переговорах Владимир Мединский подтвердил подготовку очередной очного раунда переговоров. Ожидается, что встреча пройдет 29-30 марта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала военно-биологическую активность Соединенных Штатов на Украине "дьявольским планом". Также она привела собранный из открытых источников хронологический список действий Соединенных Штатов на Украине по военно-биологическому направлению.

Украина предложила Польше войти в число гарантов будущего мирного соглашения с Россией, рассказал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Правительство Украины подготовило санкционный список из 46 российских журналистов и деятелей культуры. В списке на сайте украинского кабмина в частности указаны имена телеведущей Наили Аскер-заде, артистов Николая Баскова, Марата Башарова, Дмитрия Билана, Полины Гагариной и др.