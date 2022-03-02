«Я офигела. 15 секунд!»: Кристина Асмус рассказала об эротической сцене с Данилой Козловским

Кристина Асмус снялась вместе с Данилой Козловским в сериале «Люся». Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус рассказала о своей новой работе: 33-летняя актриса снялась вместе с Данилой Козловским в сериале «Люся». Режиссером драмеди от создателей «Сладкой жизни» и «Звоните ДиКаприо!» стал Иван Твердовский. Данила и Кристина исполнили в ленте главные роли. По сюжету у их героев любовь, не обошлось и без пикантных сцен. В программе Федора Бондарчука «Кино в деталях» Кристина рассказала, как проходили съемки.

После откровенной сцены в фильме «Текст» на Кристину посыпались предложения сыграть роковых соблазнительниц. В новом сериале «Люся» Асмус вновь пришлось обнажиться. На этот раз – перед Данилой Козловским.

- У нас с ним есть две постельные сцены, - рассказала Кристина Федору Бондарчуку.

- Опять? – изумился режиссер. - Кристина, ну не водите нас за нос. Вам нравится раздеваться.

Асмус поспешила опровергнуть это предположение. И рассказала, что съемки с Козловским прошли очень быстро и деликатно.

- Нет! Мне нравится хорошее кино… Там есть постельная сцена. Я офигела! – призналась Кристина. - Полтора часа к ней готовились, проклеивали там все (специальным скотчем, прикрывающим интимные места на обнаженных телах актеров – Ред.). - 15 секунд, и... мне говорят: «Кристин, снято». А я: «Подождите, так это не репетиция была?». Я ничего не поняла. Все очень быстро, деликатно, ничего не видно. Даня после каждого объятия, прикосновения, команды «стоп» спрашивал: «Тебе удобно? Комфортно? Не переживаешь? Я не внедряюсь слишком в твое пространство?». Он самый внимательный партнер в моей жизни!

Кристина не скрывает, что очень волновалась перед встречей с Козловским. Ей казалось, что Данила страдает звездной болезнью, и не будет обращать на нее внимания.

- Данила - чудо. Я ехала с ним на пробы в Питер, думала: «Ну все! Козловский - суперзвезда. Сейчас поздоровается - и слава Богу». Как потом уже узнала, он, оказывается, спрашивал у кастинг-директора: «А как с Кристиной? Я переживаю. Может, мне чай ей принести?». Входит. Я представляюсь. Он: «Кристин, ты чего? Не помнишь? 15 лет назад мы с тобой на пробах были!». Мы с ним обнялись, роскошно попробовались, - рассказала Асмус.

В сериале Кристине досталась роль гламурной блондинки. В Инстаграме актриса показывала, как выглядит ее героиня. Фото: Инстаграм.

В сериале Кристине досталась роль гламурной блондинки. В Инстаграме актриса показывала, как выглядит ее героиня.

- Мне сделали образ для съёмок в сериале «Люся»: покрасили волосы в блонд, сделали длину, нарастили ресницы, сделали ламинирование бровей и длинные острые ногти вот с такими цветами. Самый большой вопрос был - как всё это великолепие мыть?! Как круто, что с художником по гриму мы абсолютно совпали в видении героини. Но тату на бедро в виде ската всё-таки отменили, - рассказала Кристина.

Поговаривали, что предыдущие съемки Асмус в откровенной сцене в фильме «Текст» стоили ей брака. Актрису подозревали в нежных чувствах к партнеру по съемкам Ивану Янковскому. Актеры настолько убедительно сыграли любовников, что зрители невольно задавались вопросом: как все происходящее на экране воспринял муж Кристины Гарик Харламов? Тем более, что сама Асмус признавалась: она впервые обнажилась на экране и снялась в эротической сцене. Гарик в Инстаграме написал проникновенный пост, в котором объявил, что гордится женой. Однако вскоре после выхода на экраны супруги развелись.

К слову, в отличие от постельных съемок с Козловским эротическую сцену в «Тексте» Кристине пришлось снимать долго. Режиссер картины Клим Шипенко оказался очень придирчивым. И хотя с партнером Иваном Янковским ее уже давно связывала совместная работа (они играли мужа и жену в постановке «Утиная охота» в театре Ермоловой), обнажаться друг перед другом им на тот момент еще не приходилось. Иван Янковский рассказывал, что сниматься в эротической сцене им пришлось несколько раз.

- Я помню тот момент, когда мы сняли дубль и позвали Клима. Он говорит: «Ну, неплохо, давайте еще раз». Мы второй раз снимаем. Он такой: «Неплохо, хорошо, но давайте еще раз». И так было пять дублей, - вспоминал Янковский.