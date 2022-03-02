Совсем как Волочкова: Бритни Спирс снялась обнаженной на отдыхе

Бритни Спирс снялась обнаженной на отдыхе. Фото: Инстаграм.

Бритни Спирс вместе с женихом Сэмом Асгари отправилась на отдых. Влюбленные не рассказывают, где именно они загорают. Но, судя по белоснежным пляжам, они выбрали для отпуска один из островов Карибского моря. На курорт Бритни и Сэм отправились на частном самолете. Скорее всего, эта поездка приурочена ко дню рождения Асгари.

- Пусть начнется празднование дня рождения моего замечательного жениха. Я так сильно его люблю! Мой герой, мой наставник, моя опора, мое блаженство, моя любовь. Надеюсь, что ты получишь все и даже больше в свой день рождения, - написала 40-летняя Спирс в Инстаграме.

Певица вместе с женихом Сэмом Асгари отправилась на отдых. Фото: Инстаграм.

Бритни поделилась на своей страничке кадрами пикантной фотосессии. Поп-принцесса позирует в море абсолютно обнаженной. На других кадрах она повторяет знаменитую мальдивскую фотосессию Анастасии Волочковой: Бритни снялась на пляже, прикрыв голую грудь камешками.

Певица повторила знаменитую мальдивскую фотосессию Анастасии Волочковой: Бритни снялась на пляже, прикрыв голую грудь ракушками. Фото: Инстаграм.

Поклонники уверены, что эротическая фотосессия звезды – это реакция на ее освобождение от опеки отца. Многие считают, что певица ведет себя странно, но, возможно, Бритни просто переполняет эйфория от того, что она наконец-то может делать все, что захочет.

Влюбленные не рассказывают, где именно они отдыхают. Но, судя по белоснежным пляжам, они выбрали для отпуска один из островов Карибского моря. Фото: Инстаграм.

Сейчас певица готовится к свадьбе: несколько месяцев назад она объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари. По слухам, юристы артистки готовят жесткий брачный контракт, чтобы защитить Бритни и ее состояние в случае развода.

Поклонники уверены, что эротическая фотосессия звезды – это реакция на ее освобождение от опеки отца. Фото: Инстаграм.

Напомним, в ноябре прошлого года суд Лос-Анджелеса вынес решение о прекращении опекунства над певицей ее отца. Джейми Спирс на протяжении 13 лет контролировал личную жизнь и финансы дочери. Бритни Спирс на заседании суда не присутствовала, но прокомментировала радостные новости в Инстгараме.

- Думаю, я буду плакать до конца дня! Это лучший день в моей жизни, - сообщила певица.

Многие считают, что певица ведет себя странно, но, возможно, Бритни просто переполняет эйфория от того, что она наконец-то может делать все, что захочет. Фото: Инстаграм.

Джейми стал опекуном дочери после того, как суд признал ее частично недееспособной из-за проблем с наркотиками. Врачи опасались за ее душевное здоровье, Спирс была направлена на принудительно лечение. Кроме того, Бритни едва не лишили родительских прав – из-за наркотического опьянения она оставила без присмотра малолетних сыновей.