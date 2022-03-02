Байден выступил с ежегодным посланием к Конгрессу

Байден официально объявил, что США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден выступил перед Конгрессом с ежегодным обращением «О положении страны» (State of the Union Address, SOTU).

Это публичное выступление стало первым подобным в президентской карьере Байдена. И самым длинным, что вызывало некоторые опасения – потянет ли самый пожилой глава государства такую длинную речь.

В таких посланиях американские президенты ежегодно излагают свою оценку происходящего в стране, а также анонсируют новые законопроекты, которые намерены подготовить и представить на рассмотрение. В SOTU крайне редко освещают международную повестку дня, поскольку глава государства обращается к парламентариям, делясь с ними планами улучшения жизни внутри самих Штатов.

Но Байден нарушил вековые традиции и сразу начал с Украины. Явно нуждающийся в очках, президент водил головой то вправо, то влево, и, сильно щурясь, не без труда, но с явным наслаждением читал с телесуфлеров: сколько еще денег и оружия получит Украина, на сколько снизился курс российского рубля, в какие страны не смогут летать самолеты российских авиакомпаний.

Особо активно аплодировала этим откровениям специально приглашенная на церемонию посол Украины в США Оксана Маркарова.

Байден официально объявил, что США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов. Таким образом, самолеты «Аэрофлота» и других российских авиакомпаний не смогут напрямую соединять Москву и Нью-Йорк, Вашингтон, Майами и Лос-Анджелес. «Это еще больше изолирует Россию», - порадовался президент Соединенных Штатов, сразу за этим в очередной раз зачем-то напомнив, что американские силы «не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками на Украине».

Все остальные части послания были более чем разумными: Байден призвал инвестировать в Америку, пообещал привести в порядок ее инфраструктуру, создать новые рабочие места, снизить цены на лекарства, победить инфляцию, сделать справедливыми налоги, побороть пандемию COVID-19 и наказать незаконно нажившихся на ней, продолжить борьбу с рекордным уровнем насилия в обществе и опиоидной эпидемией.