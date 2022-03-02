Посол РФ пообещал разобраться в ситуации с конфискацией собственности России в Польше

Российское посольство в Варшаве Фото: EAST NEWS

Власти Польши заявили о намерении изъять принадлежащую Российской Федерации недвижимость на территории страны.

В частности, речь идет о двух объектах: школе при посольстве РФ в Варшаве и пустующем здании, в котором ранее проживали сотрудники дипмиссии.

Понятно, что сама идея изъятия российской недвижимости возникла на фоне спецоперации, проводимой на Украине, тем более что по заявлению замминистра иностранных дел Польши Мартина Пшидача, здания будут использованы для размещения беженцев с Украины.

В то же время, польские власти пытаются сделать хорошую мину при плохой игре и объясняют свое решение грубым несоответствием количества недвижимости, принадлежащей России в Польше тому, сколько принадлежит польской стороне на российской территории.

– С этой ситуацией надо еще разобраться – на основании чего, какие документы, какие процедуры они планируют проводить, – заявил РИА Новости руководитель дипмиссии России в Варшаве Сергей Андреев.

По словам дипломата, пустующее здание на улице Собеского, требующее ремонта особых вопросов не вызывает, но вот школа при посольстве это «совсем другая ситуация».

С начала проведения спецоперации на Украине российские дипмиссии в некоторых странах сталкиваются с проблемами. Правда, в большинстве случаев все сводится к угрозам по телефону и электронной почте.