Стивен Сигал отказался от осуждения спецоперации России на Украине

По словам актера и продюсера, существует сила, которая буквально стравливает Россию и Украину Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звезда Голливуда Стивен Сигал, которому с 2017 года после получения российского гражданства запрещен въезд на Украину, высказался по поводу спецоперации, проводимой Россией на украинской территории.

По словам актера и продюсера, существует сила, которая буквально стравливает Россию и Украину.

- У большинства из нас есть друзья и родственники в России и Украине. Я смотрю на обе страны как на одну семью и действительно считаю, что есть сторонняя организация, тратящая огромные суммы денег на пропаганду, чтобы спровоцировать две страны на разногласия друг с другом, – сказал Сигал Fox News Digital.

В 2016 году актер получил российское гражданство, а позже Министерство иностранных дел РФ назначило его спецпосланником по гуманитарным связям с США – это общественная работа, призванная облегчить взаимодействие двух стран, в частности, в области культуры.

Ранее Сигал заявлял, что считает президента России Владимира Путина «одним из великих ныне живущих мировых лидеров».

Такая позиция знаменитости не могла пройти мимо внимания украинских чиновников, и в 2017 году Киев счел Сигала «угрозой национальной безопасности», запретив ему въезд на территорию Незалежной.

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