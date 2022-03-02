Минобороны России: взят под контроль Херсон

В Киеве выведена из строя телевышка
Фото: REUTERS
Минобороны России сообщает, что российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон, установлен контроль над населенными пунктами Томак и Васильевка, где украинские военнослужащие отказывались от сопротивления и добровольно сложили оружие. После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям.
Вооруженные силы России также нанесли удар высокоточным оружием по объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве.
- Удар нанесен в целях пресечения информационных атак против России. Выведена из строя аппаратная вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых домов не допущено, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на утреннем брифинге Минобороны России.
Также точным ударом рядом с вышкой уничтожен и киевский Центр, где сотрудники 72-го главного Центра информационно-психологических операций вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ активно занимались словесным "минированием" российских школ, детских садиков и торговых центров.
Это они же звонили российским гражданам и представляясь "сотрудниками безопасности банков", "капитанами полиции", "участковыми", оскорбляли и угрожали физической расправой.
Минобороны России сохранило этим мошенникам жизни. За некоторое время до удара высокоточным оружием призывали покинуть центр, а также предупредили жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.
Но это не значит, что они уйдут от ответственности. Образцы их голосов ждут экспертизы. Всему свое время.
Теперь, когда подразделения киберопераций СБУ лишились своих аппаратно-программных комплексов и объектов связи в Киеве "диванных бойцов" распустили по домам и приказали "усилить влияние" в российских социальных сетях.
Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулась на 75 километров, продолжая успешные наступательные действия, установила контроль над населенными пунктами Старобельск и Сватово. Группировка войск Донецкой Народной Республики, расширив полосу наступления, прошла еще 58 километров и установила контроль над населенными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевка и Осипенко. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме.
Силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины. Поражено 67 объектов.
Всего за время операции выведено из строя:
1502 - объектов военной инфраструктуры Украины.
51 - пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил.
38 - зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса».
51 - радиолокационная станция.
47 - самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе.
472 - танка и других боевых бронированных машин.
62 - реактивные системы залпового огня.
206 - орудий полевой артиллерии и минометов.
336 - единиц специальной военной автомобильной техники.
46 - беспилотных летательных аппаратов.
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