Минобороны России: взят под контроль Херсон

В Киеве выведена из строя телевышка Фото: REUTERS

Минобороны России сообщает, что российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон, установлен контроль над населенными пунктами Томак и Васильевка, где украинские военнослужащие отказывались от сопротивления и добровольно сложили оружие. После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям.

Вооруженные силы России также нанесли удар высокоточным оружием по объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве.

- Удар нанесен в целях пресечения информационных атак против России. Выведена из строя аппаратная вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых домов не допущено, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на утреннем брифинге Минобороны России.

Также точным ударом рядом с вышкой уничтожен и киевский Центр, где сотрудники 72-го главного Центра информационно-психологических операций вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ активно занимались словесным "минированием" российских школ, детских садиков и торговых центров.

Это они же звонили российским гражданам и представляясь "сотрудниками безопасности банков", "капитанами полиции", "участковыми", оскорбляли и угрожали физической расправой.

Минобороны России сохранило этим мошенникам жизни. За некоторое время до удара высокоточным оружием призывали покинуть центр, а также предупредили жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.

Но это не значит, что они уйдут от ответственности. Образцы их голосов ждут экспертизы. Всему свое время.

Теперь, когда подразделения киберопераций СБУ лишились своих аппаратно-программных комплексов и объектов связи в Киеве "диванных бойцов" распустили по домам и приказали "усилить влияние" в российских социальных сетях.

БОЕВАЯ СВОДКА

Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулась на 75 километров, продолжая успешные наступательные действия, установила контроль над населенными пунктами Старобельск и Сватово. Группировка войск Донецкой Народной Республики, расширив полосу наступления, прошла еще 58 километров и установила контроль над населенными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевка и Осипенко. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме.

Силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины. Поражено 67 объектов.

Всего за время операции выведено из строя:

1502 - объектов военной инфраструктуры Украины.

51 - пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил.

38 - зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса».

51 - радиолокационная станция.

47 - самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе.

472 - танка и других боевых бронированных машин.

62 - реактивные системы залпового огня.

206 - орудий полевой артиллерии и минометов.

336 - единиц специальной военной автомобильной техники.

46 - беспилотных летательных аппаратов.

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