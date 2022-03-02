Обиженная Анна Нетребко ушла со сцены: "И так тошно!"

Известие о том, что Анна Нетребко не выступит в театре La Scala, а Баварская государственная опера разорвала с ней отношения, стало настоящим шоком для всех поклонников примы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известие о том, что Анна Нетребко не выступит в театре La Scala, а Баварская государственная опера разорвала с ней отношения, стало настоящим шоком для всех поклонников примы. Знаменитость не стала отмалчиваться и раскрыла причины происходящего.

Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции России на Украине. Певица отменила концерт в Гамбурге, который должен был состояться 2 марта. "Сейчас не подходящее время для меня, чтобы выступать и музицировать", - привело издание Spiegel слова артистки.

А чуть ранее представители театра La Scala заявили, что певица пропустит спектакли, запланированные на 9, 12, 16 и 19 марта, "из-за болезни". В культурном учреждении заверили, что Нетребко "уже давно не была на репетициях".

Светские хроникеры тут же выдали - приме придется выплатить театру неустойку из-за сорванного контракта. 50-летняя артистка сразу же вышла на связь и заявила: "Я здорова, но не приеду. Неправда!"

Кроме того, звезда подчеркнула, что не собирается выплачивать никому никакие деньги. "Пожалуйста, не несите ерунду. И так тошно! Никто меня не увольнял из Ла Скала - я сама туда не поехала, потому что выступать в данный момент не считаю нужным. Мой супруг Юсиф Эйвазов сейчас находится в Ла Скала и готовится к спектаклям", - написала она в соцсетях.

Помимо этого, Анна подтвердила, что Баварская опера действительно разорвала с ней контракт. "Из-за того, что я выставила фотографию с Гергиевым", - отметила Нетребко.

И вот теперь высказался представитель звезды. По его словам, временный уход российской оперной певицы со сцены является психологической паузой, связанной со сложной ситуацией вокруг Украины. "Во время, когда такое происходит, конечно, выход на сцену никому не нужен и неправилен со всех сторон, включая этическую и психологическую. Анна приняла верное решение пока замолчать", цитирует РИА Новости представителя артистки Максима Берина.