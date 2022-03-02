Овдовевший Прохор Шаляпин вернулся к богатой любовнице, которая старше его на 40 лет

Прохор Шаляпин, похоже, нашел утешение в отношениях со своей первой возрастной любовницей - поэтессой Аллой Пеняевой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спустя пять месяцев после смерти жены Татьяны Дэвис, которую в прессе называли канадской миллионершей, Прохор Шаляпин, похоже, нашел утешение в отношениях со своей первой возрастной любовницей - поэтессой Аллой Пеняевой. Богатая дама старше певца на 39 лет (ему 38, ей 77), однако это не мешает им быть вместе. О том, что пара воссоединилась, в соцсетях рассказал пластический хирург Карл Тавберидзе, который регулярно омолаживает Шаляпина и других звезд.

- Как вы относитесь к большой разнице в возрасте между партнерами? - поинтересовался врач у подписчиков в Инстаграме. - Я считаю, что в таких вопросах прежде всего - любовь, а цифры в паспорте абсолютно не важны. Среди моих пациентов много тех, кто придерживается этой позиции, в том числе, звезд. Уже догадались, о ком речь? Да, Прохор Шаляпин известен своими чувствами к дамам несколько старше. Разница в возрасте между ним и одной из партнерш составила более 30 лет. Сейчас Прохор нашел свое счастье с Аллочкой и доказал, что возраст - не помеха для настоящей любви! - добавил хирург, опубликовав совместное фото Шаляпина и Пеняевой.

Их отношения начались еще 20 лет назад, когда будущий артист приехал покорять Москву из Волгограда. На одном из столичных концертов 18-летнего Прохора (тогда еще - Андрея Захаренкова) и приметила поэтесса. Пеняева, которая в начале нулевых работала советницей Юрия Лужкова, сделала все возможное для карьеры юного фаворита: помогла ему окончить Гнесинку, пробиться на "Фабрику звезд" и даже подарила квартиру в столице. Разницу в возрасте любовница-пенсионерка несколько лет щедро компенсировала деньгами: благодаря ей начинающий артист увидел мир и засветился в шоу-бизнесе.

После расставания экс-любовники сохранили нежную дружбу: вместе отмечали праздники, снимали клипы да гастролировали по ток-шоу. И даже две свадьбы - сначала с Ларисой Копенкиной, затем с Татьяной Дэвис не помешали их отношениям.

- Прохор будет жить на два дома. Мы не будем его делить. Я так решила, и Татьяна Дэвис меня поддержала, - уверяла Пеняева в телеэфире несколько месяцев назад, когда Шаляпин женился на канадской миллионерше. К несчастью, этот брак закончился трагедией: сразу после свадьбы Дэвис заразилась коронавирусом и спустя несколько недель скончалась в больнице.

Видимо, молодой вдовец уже отгоревал. На днях Прохор Шаляпин заявил, что готов вновь встречаться с "бабулечками".

- Я выхожу, пою народные песни - это не так интересно. А в бассейне с бабулечкой я кувыркаюсь - это всем интересно, миллионы просмотров! Жизнь такая, придется кувыркаться дальше, - заявил певец в ток-шоу "Секрет на миллион".