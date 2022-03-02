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Звезды2 марта 2022 12:11

Бывшую жену Андрея Аршавина заразили сифилисом

Алиса Казьмина шокировала признанием
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
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Бывшая жена Андрея Аршавина поделилась шокирующими подробностями

Бывшая жена Андрея Аршавина поделилась шокирующими подробностями

Бывшая жена Андрея Аршавина столкнулась с новой бедой. Измученная некрозом Алиса Казьмина призналась, что ее заразили сифилисом третьей стадии.

Бывшая жена Андрея Аршавина поделилась шокирующими подробностями. Оказалось, жизнь Алисы Казьминой превратили в ад близкие люди. Аутоиммунный некроз, кома, панкреатит, тяжелая форма коронавируса. Лицо многодетной матери оказалось разрушено.

Алиса мучилась от болей, лечилась, параллельно искала пластического хирурга. "Сначала в клинике неврозов спасала себя сама. Просто погибала. У меня была депрессия из-за внешности, огромная потеря веса, почечная недостаточность, разрушение костей", - рассказала женщина.

Ей удалось найти врача, который согласился сделать пластическую операцию. Но для этого бывшей жене футболиста нужно было набрать вес. Помочь в этом могли капельницы.

"Чтобы убрать рубцы, требуется жир. Я вызываю приятеля Вячеслава, который работает в скорой. Стоит, смотрит виновато и вдруг признается, что ему звонили - сначала сын Леша, потом мама. Мол, сын интересовался, что нужно сделать, чтобы положить человека в психиатрическую клинику. Слава рассказал, что это возможно только в двух случаях: доведение до психоза и тяжелейшее заболевание - нейросифилис", - поведала Алиса.

Когда она сдала анализы, то обнаружила у себя третью стадию сифилиса. "Оказалось, когда Слава ставил мне капельницы, на них и была инфекция. Я сейчас этим больна", - цитирует несчастную "СтарХит".

Шоу-бизнесЗвезды: болезниАндрей Аршавин: досье KP.RU