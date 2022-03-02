Ксения Собчак в эконом-классе покинула Россию

Телеведущая выступила с заявлением по поводу своего отъезда из страны Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Собчак улетела из России. Телеведущая отправилась в Стамбул. Это известие породило много слухов. Ответ блондинки не заставил себя ждать.

Ксения Собчак вылетела из Москвы. Телеведущая купила билет в эконом-класс. В Турцию она отправилась вместе с сыном Платоном. "Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе и мы летим в отпуск, давно запланированный (обещания - даже ребенку - надо исполнять). Так я следую собственному совету не поддаваться панике", - пояснила теледива.

Она назвала себя "русской". "Я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт", - добавила звездная блондинка.

После чего отметила, что ее муж Константин Богомолов остался в Москве. У него скоро состоится выступление в театре. "Репетирует и готовит театр к открытию. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда", - резюмировала она.

Меж тем сайт mk.ru сообщил о том, что на Собчак подали в суд. Требуют девять миллионов рублей. Фанатики Григория Грабового, который "воскрешает мертвых, лечит паранойю, ОРЗ и простатит", обиделись на Ксению из-за ее интервью с инфоцыганкой Еленой Блиновской. Знаменитость перемыла косточки Грабовому.

Он называл себя "Иисусом Христом во втором пришествии" и "триединым Богом-отцом", а в 2005 году обещал воскресить погибших в Беслане детей. По данным прокуратуры, сразу после теракта в Беслан приехали "лица, распространяющие «учение Грабового», где предлагали родственникам воскресить погибших за 39 тысяч 500 рублей.

В 2006 году Грабового арестовали и предъявили ему обвинение в том, что он брал деньги "под заведомо невыполнимые обещания о воскрешении умерших людей". В его деле шла речь об 11 эпизодах мошенничества, а ущерб от его действий оценили в один миллион рублей. Вину он не признал. В июле 2008 Грабового приговорили к 11 годам лишения свободы. Он вышел на свободу в мае 2010 года по УДО.