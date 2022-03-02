Русское зерно покупают Турция и Египет, украинское - Китай

Мы зерно, в основном, продавали в Турцию и в Египет. Две эти страны в последние годы менялись первым-вторым местом среди главных покупателей нашей пшеницы Фото: Мария ЛЕНЦ

Ужесточающиеся санкции против России бьют по нашим производителям. И по нашему кошельку. Больше всего людей беспокоит, что станет с ценами на продукты? И будут ли эти продукты в магазинах? Известно, что Россия много лет наращивала экспорт своего продовольствия. И доходы от него уже превзошли поступления от экспорта оружия. Продолжим ли мы сейчас продавать наше зерно и другие продукты агропрома за рубеж? Или сегодня ситуацию придется экстренно «микшировать»?

«Комсомольская правда» обратилась за комментариями к бывшему заместителю министра сельского хозяйства Российской Федерации Леониду Холоду.

- Леонид Иванович, экспорт зерна из России сейчас заблокируют? Или продолжим торговать пшеницей - вот только кто купит?

- А наш зерновой экспорт в последнее время и не шел в «танкоопасных направлениях».

- То есть - не в Европу?

- Мы зерно, в основном, продавали в Турцию и в Египет. Две эти страны в последние годы менялись первым-вторым местом среди главных покупателей нашей пшеницы.

- Египет не «отвалился»?

- Сейчас никаких осложнений с Египтом, кажется, нет. Но там есть одна проблема — расчетная. В каких валютах, по какому курсу, через какие банки. И сейчас стала актуальной проблема логистики.

- Потому что Турция по Босфору из Черного в Средиземное море «перекрывает» движение?

- Потому что под санкции подпадают суда под российским флагом. А проливы для торговых судов по конвенции Монтре Анкара закрывать не должна . Разве что только для военных кораблей - в случае внутреннего конфликта в черноморском регионе.

- А другие «регуляторы»?

- Компания Maersk, один из лидеров контейнерных перевозок, уже заявила, что не очень-то хочет работать с российскими поставками. Да, и что касается расчетов … Доходы российских производителей и экспортеров зерна в рублях, очевидно, возрастут.

- Сейчас наше зерно потечет в Китай?

- С Китаем пшеницей активно торгует Украина. Нет и у нас КНР, конечно, покупала тоже. Но Пекин - не самый значимый покупатель российского продукта. Среди значимых - Пакистан, Бангладеш, и еще ряд стран. С которыми никакого конфликта интересов у нас нет.

- Ни Каир, ни Анкара от русской пшеницы отказываться не будут — или не смогут?

- Для Турции это был бы не самый лучший поступок.

- Почему?

- Турки покупают гораздо больше нашего зерна, чем сами потребляют. Из российского зерна турки делают муку - и продают на запад. Они стали ведущим поставщиком муки в Европу. При том и для их внутреннего потребления это - товар номер один. И вообще, отказ от нашего зерна означал бы долгую и нудную процедуру по замене поставщика. А ведь турки на свои морском побережье понастроили тучу мелькомбинатов. Там работают тысячи людей, которые кормят тысячи семей...

- И как они с этим поступят?

- Им не нужны миллионные потери и тысячи безработных. В Египте же наше зерно покупается, в основном, по госконтрактам. И тут резкие телодвижения рискованны.

- В чем риски?

- Переориентация на другого поставщика несет большие проблемы. Этот рынок более-менее поделен. Нельзя просто выйти на него - и что-то по крупному закупить на перспективу. Долгосрочные контракты быстро не меняются. Для них смена поставщика — идея не самая выигрышная. Покупатели нашего зерна не могут этого не понимать. А спотовые варианты — это совсем другие цены.

- Но дело ведь не только в деньгах?

- В Египте даже были хлебные бунты. А вообще, давно шла речь о переходе в расчетах по зерну на национальные валюты.

- С мясом и молоком все еще сложнее?

- Если у нас курс валют подрос — значит, оценка этого товара будет выше. Это отразится на рынке. Про заморозки поставок мяса или молока на наш рынок я до сих пор не слышал. Со свининой и птицей у нас, вроде бы, нормально — но кормовые добавки для их производства в России не выпускаются. И есть большая зависимость от поставок генетического материала — по свинине точно. Но можно предположить поставки нужных позиций через Белоруссию.

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