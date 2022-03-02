Прилепин: 75 тысяч «вежливых» военных против 300 тысяч украинских. Ну, и кто кого?

Ночью появилось «вежливое» фото - аккуратно поставленная техника возле здания городской администрации. Потом посоветовали всё-таки её рассредоточить. На всякий случай.

Херсон всё. Первый областной центр.

Ночью появилось «вежливое» фото - аккуратно поставленная техника возле здания городской администрации. Потом посоветовали всё-таки её рассредоточить. На всякий случай.

В закрытом Мариуполе городские бои. Нацбатам предлагают сдаться. Шансов у них нет никаких.

Судя по всему, только к четвёртому дню российская группировка на Украине достигла цифры 50 тысяч человек. И приблизительно 25 тысяч человек в армии ДНР/ЛНР. То есть 75 тысяч человек в целом - против трехсоттысячного состава «нашего несчастного неприятеля»: ВСУ + прочие подразделения и спецслужбы.

Под Киевом примерно 2300 единиц Российской техники. Кольцо закрывается.

Байден в своей речи практически сдал Киев, назвав к тому же украинцев иранцами.

Какая ему собственно разница.

Ещё раз обращаюсь к украинцам и повторю то, что написал в первый же день: никто никуда не отступит. Никакой Запад не придёт на помощь. Они накрутили вашу власть до неслыханных степеней и затем предали вас, как совсем недавно предали афганцев.

Теперь вокзалы в Киеве выглядят точно так же, как тогда выглядели афганские аэродромы.

Чем скорее всё это прекратится, тем скорее уйдёт российская армия. Она уйдёт.

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