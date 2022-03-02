Прилепин: 75 тысяч «вежливых» военных против 300 тысяч украинских. Ну, и кто кого?

Ночью появилось «вежливое» фото - аккуратно поставленная техника возле здания городской администрации. Потом посоветовали всё-таки её рассредоточить. На всякий случай.
Херсон всё. Первый областной центр.
Ночью появилось «вежливое» фото - аккуратно поставленная техника возле здания городской администрации. Потом посоветовали всё-таки её рассредоточить. На всякий случай.
В закрытом Мариуполе городские бои. Нацбатам предлагают сдаться. Шансов у них нет никаких.
Судя по всему, только к четвёртому дню российская группировка на Украине достигла цифры 50 тысяч человек. И приблизительно 25 тысяч человек в армии ДНР/ЛНР. То есть 75 тысяч человек в целом - против трехсоттысячного состава «нашего несчастного неприятеля»: ВСУ + прочие подразделения и спецслужбы.
Под Киевом примерно 2300 единиц Российской техники. Кольцо закрывается.
Байден в своей речи практически сдал Киев, назвав к тому же украинцев иранцами.
Какая ему собственно разница.
Ещё раз обращаюсь к украинцам и повторю то, что написал в первый же день: никто никуда не отступит. Никакой Запад не придёт на помощь. Они накрутили вашу власть до неслыханных степеней и затем предали вас, как совсем недавно предали афганцев.
Теперь вокзалы в Киеве выглядят точно так же, как тогда выглядели афганские аэродромы.
Чем скорее всё это прекратится, тем скорее уйдёт российская армия. Она уйдёт.
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