Дмитрий Песков: В Кремле известно, что уровень поддержки президента очень высок

Пресс-секретарь президента ответил на вопросы политического обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Во вторник, 1 марта, уже поздно вечером, на лентах информагентств появились такие данные: уровень доверия граждан России к Президенту Владимиру Путину за неделю увеличился с 60 % до 71 %. Об этом говорят итоги опроса, проведенного Фондом общественного мнения. И - такое примечание: исследование проводилось вскоре после выхода Указа Президента России о признании независимости республик Донбасса. Как бы вы, Дмитрий Сергеевич, прокомментировали эти социологические исследования? Знает ли о них президент? Влияют ли они каким-то образом на поступки, на решения главы государства?

Все эти вопросы в среду, 1 марта, журналист «Комсомольской правды» адресовал официальному представителю Кремля

Вот что - дословно - ответил Песков:

- Вы знаете, что мы стараемся не комментировать результаты социологических исследований.

Но то, что уровень поддержки президента, решений президента, его действий очень и очень высок, нам известно.

Мы это чувствуем по обращениям граждан, по словам поддержки, по конкретным действиям.

Мы видели с вами реакцию наших парламентариев, еще до того, как были признаны республики (ДНР и ЛНР.- А. Г.)...

И, действительно, уровень поддержки президента высок. Конечно, подобное единение вокруг главы государства в такой нелегкий, очень ответственный момент – это очень важно, это всем нам придает сил.

- А сам Путин об этом знает? Как он вообще на это реагирует?

Отвечая на этот вопрос, пресс-секретарь заметил:

- Вы знаете, что Путин всегда чувствует людей, всегда чувствует граждан. Он опирается на их поддержку. И, конечно, он черпает силы в этой поддержке...