Украина «завалила» Белоруссию воображаемыми трупами чеченцев

Очередной фейк пришел откуда не ждали - из штаба Тихановской Фото: СОЦСЕТИ

ФЕЙК: «Белорусские туры заполнены трупами чеченцев»

Об этом украинскому телеканалу «Рада» рассказала Анна Красила, пресс-секретарь Светланы Тихановской.

«Знаем, что в Мозыре забиты все морги. Причем там этнические чеченцы. Знаем, что им поручено на долгое хранение эти трупы положить. Они бояться отправлять в Чечню "груз 200"», - сказала Красулина в эфире канала «Украина 24».

Любимый прием у тех, кто хочет посеять панику.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Жертвы среди чеченского контингента на самом деле есть - это мы отрицать не будем. О них рассказывал сам Рамзан Кадыров. Только «переполненные морги» нафантазировали себе бежавшие «правители». Всего среди чеченского контингента: 2 погибших и 6 раненых.

Собственно, подтвердить свои слова госпожа Красулина не смогла. Согласитесь, если бы была хоть малейшая зацепка, украинская пропаганда не применяла бы ей воспользоваться.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 2 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 марта 2022 года (подробности)

ПО ТЕМЕ

Три возможных сценария будущего устройства Украины после российской специальной операции

Журналист «КП» и политолог спорят, каким может быть послевоенное устройство Украины (подробности)

Украину, возможно, возьмут в Европу. Но частями

Западные соседи при определенных обстоятельствах не прочь прибрать к рукам обширные районы ее территории, которые они считают своими (подробности)