Такой Facebook нам не нужен

Facebook и раньше позволял себе слишком многое, поднимая градус антироссийской истерии Фото: REUTERS

С каждым часом становится все более ясно, что западные социальные сети перестали быть просто средством массовой коммуникации и общения людей, объединенных по интересам, по истории жизни, по работе, в конце концов. Они превратились в полноценную и главную дубину информационной войны, которую используют против России. Особенно заметно это не примере соцсети Facebook, крупнейшей социальной сети в мире, которой владеет американская компания Meta.

РАЗГУЛ ИСТЕРИКИ И ФЕЙКОВ

Facebook и раньше позволял себе слишком многое, поднимая градус антироссийской истерии, абсолютно игнорируя свои же собственные правила. Так, например, в январе нынешнего года был заблокирован официальный Facebook-аккаунт делегации России на переговорах в Вене. В этом же месяце аналогичная участь постигла и аккаунт генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. К Дмитрию Олеговичу Запад, вообще, неровно дышит еще со времен, когда он был постпредом РФ при НАТО, а уезжая оттуда, посадил в Брюсселе три тополя.

Но в последние, а особенно, после начала военной спецоперации России на Украине, "дочка" Меты пошла вразнос окончательно.

СПРАВКА "КП": 24 февраля социальная сеть Facebook (компании Meta Platforms, Inc.) ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

Ограничения продолжились и стали шире. Под "гребенку" Facebook попали не только СМИ, в том числе, и другие, но и страницы физических лиц. 26 февраля Facebook запретил российским государственным СМИ показывать рекламу и монетизировать ее, при этом "реклама" на поддельных страницах российских СМИ продолжает существовать, как ни в чем не бывало и лезет из всех щелей. А 1-го марта Facebook заблокировал самую крупную тематическую страницу о президенте России. Свыше 3,3 млн подписчиков, более 15 миллионов пользователей сети, которые регулярно приходили туда, и не только из России, но и из всех стран мира, желающих узнать новости и позицию нашей страны по вопросам внешней политики из первых рук - всем им было просто-напросто без всяких обоснований отказано в доступе к информации. Несмотря на то, что официально доступ к ней и свобода мнений и слова объявлялась руководством соцсети наиглавнейшим приоритетом.

Команда работающей на аутсорсинге компании с польско-украинско-литовско-грузинской командой проверяет сообщения российских официальных лиц и структур и, не задумываясь, ставит на них штампы: "Фейк", "Фейк", "Фейк". Так они понимают (или так им объяснили и направили) свои задачи в конфликте России с Украиной.

При этом, какую бы чудовищную ложь не несли стоящие на стороне Украины лица и структуры, ни одного их сообщение не то что не было удалено, а и даже не удостоилось критического взгляда. На поддельных фейковых страницах якобы российских СМИ размещается наспех слепленная реклама из политической, общественной и военной дезинформации – о тысячах (и уже десятках тысяч убитых российских военных), о гигантских потерях российской армии в военной технике и оборудовании, распространяются лживые сведения о победах ВСУ и националистических батальонов, публикуются откровенно русофобские, провокационные и человеконенавистнические призывы. Естественно, не за бесплатно.

- По нашим оценкам к 1 марта ежедневно только на прямую закупку рекламы с фейками и дезинформацией на жителей России и Беларуси организаторы тратят от 500 тысяч до 1,5 млн долларов США, на англоязычную аудиторию от 3 до 5 млн, и организаторы данной информационной войны уже стали одними из крупнейших рекламодателей соцсети Facebook, - заявила, опираясь на заключение экспертов, руководитель Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. - Данные по рекламным системам Google и иным мы сейчас анализируем и оцениваем, но скорее всего они будут сопоставимы.

При этом, Facebook стал не только инструментом информационной войны, но и настоящим полем боя. Даже в группах любителей котиков начали бушевать нешуточные битвы с проклятиями (в основном, со стороны украинских и проукраински настроенных пользователей), обвинениями и оскорблениями.

НЕ ОТЛИЧНЫЙ ОТ ДРУГИХ

В чем преимущество Facebook перед другими сетями? В том, что он был такой первой глобальной сетью обо всем, дававшей каждому возможность услышать и быть услышанным. И еще в удобстве пользования. Да и то лишь на субъективный взгляд обычного пользователя. Скорее, это можно назвать привычкой.

Что же касается объективной картины, то здесь он уже далеко не на первом месте. Всего лишь 8,9 млн пользователей в настоящее время, которые в среднем проводят в этой сети, по подсчетам экспертов, по 10 минут в сутки. А в результате всего лишь 7-е место в России среди всех имеющихся соцсетей. Для сравнения: YouTube - 99 млн пользователей (48 мин в день), Instagram - 61 млн чел (26 мин в день), TikTok - 36,6 млн (36 мин в день), Telegram - 50 млн чел (20 мин в день); VK - 72 млн (32 мин в день), Одноклассники - 46,5 млн чел. И две последние сети по своему функционалу на 90 с лишним процентов аналогичны Facebook.

Впрочем, что касается YouTube, то там картина еще хуже, чем даже в Facebook. Куда ни ткнешь, всюду вылезают "русские пленные", "русские трупы", "русские зверства". Дело дошло даже до того, что уже британская ВВС, видимо, "устав", начала разоблачать пропагандистские фейки о "зверствах русских оккупантов" и "героическом сопротивлении украинцев". Правда, при этом продолжая активно вестись на новые фейки взамен разоблаченных, как недостоверно сляпанных.

А уж о цензуре в Facebook и говорить не приходится. Блокируют пользователей за фотографии украинских нациков с флагами нацистской Германии, символикой СС, за фотографии бомбежек США Югославии в 1999-м, за все, что выбивается из идеологически правильной картины ими построенного "правильного" мира.

Facebook превратился в площадку не только для, грубо говоря, "агентов противника" и нашей отечественной "пятой колонны", но и для откровенно вражеской работы иностранных спецслужб и государственных институтов (вкупе с негосударственными, но плотно сидящими на грантах организациями "гражданского общества"). При этом, руководство и "материнской" компании, и самого Facebook игнорирует требования российского законодательства и не хочет отвечать в законном порядке, считая себя надгосударственным институтом и экстерриториальной организацией. При этом, в Конгрессе США все эти "гордые и независимые" ходят на цыпочках, когда их туда вызывают и боятся лишнее слово проронить.

И совершенно закономерен в нынешних условиях вопрос, а насколько нужен такой Facebook? Нет, не самим пользователям, а всей стране, государству, которое называется Россия. А ответ сам собой напрашивается в стиле великого спортивного комментатора Николая Озерова: "Такой Facebook нам не нужен".

И даже отсутствие групп с котиками в Facebook вместе с отсутствием его самого можно перетерпеть. В конце концов, для информации есть гораздо более удобный и оперативный Телеграм, а для котиков и т.д. - Одноклассники и VK. Там их, скажу по секрету, даже больше. Равно как и пользователей.