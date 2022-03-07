Режиссер «Девчат» не отдал главную роль своей жене Наталье Кустинской - и брак закончился разводом

«Девчат» только в 1962 году посмотрело 35 миллионов человек, и с той поры благодаря телепоказам эта цифра выросла до небес Фото: кадр из фильма

«Девчата» основаны на повести Бориса Бедного. И речь в ней тоже идет о девушке Тосе Кислицыной, которая приезжает в далекий поселок лесорубов, чтобы работать поварихой. Вот только это не комедия: повесть куда серьезнее и даже жестче фильма, по ней можно было бы снять вполне реалистическое кино о буднях леспромхоза. И вроде бы ничто не мешало - такие картины в начале 60-х выпускались в огромном количестве. И все же режиссер Юрий Чулюкин попросил Бедного (который стал автором сценария) сделать историю легче и веселее. С точки зрения зрителей, он точно не прогадал: «Девчат» только в 1962 году посмотрело 35 миллионов человек, и с той поры благодаря телепоказам эта цифра выросла до небес.

«В ТАКУЮ ДЕВУШКУ ВЛЮБИЛИСЬ БЫ ВСЕ ЛЕСОРУБЫ»

Начало 60-х было для Чулюкина временем настоящего расцвета. У него подряд вышло два «блокбастера» (до «Девчат» была невероятно популярная комедия «Неподдающиеся»), а еще ему повезло жениться на одной из самых красивых девушек в СССР, актрисе Наталье Кустинской (она сама рассказывала, что вышла за режиссера замуж «назло бывшему однокласснику», который был в нее влюблен, но в загс звать не спешил).

Именно «Девчата» стали поводом для страшной ссоры супругов. Кустинская была абсолютно уверена, что сыграет в этой картине Тосю: муж ей это обещал. Причем он уже успел договориться с Надеждой Румянцевой, которую прекрасно знал по «Неподдающимся» - но был вынужден ей сообщить: «Надя, прости, я буду пробовать Наташу». И потом метался между двумя актрисами. Одна была ему никто, но подходила на роль идеально. Вторая была слишком эффектна для роли наивной детдомовской девчонки, зато приходилась ему супругой…

Как всем известно, Чулюкин предпочел Румянцеву. На решение это повлияли художественные руководители «Девчат», классики советского кино Михаил Ромм и Юлий Райзман. Они сказали, что в такую девушку, как Кустинская, влюбился бы не один персонаж, а все без исключения мужчины из уральского леспромхоза. При этом Чулюкин страшно боялся сказать жене, что выбрал не ее, и Кустинская узнала о его «предательстве» случайно: сказала кому-то на «Мосфильме», что будет сниматься в «Девчатах», и услышала в ответ, что съемки давно идут с другой актрисой. Ромм и Райзман посоветовали Чулюкину отдать своей жене роль красотки Анфисы, но Кустинская побрезговала ролью второго плана, и в итоге сама порекомендовала на нее знакомую - Светлану Дружинину.

После этой истории Кустинская всерьез собралась уходить от Чулюкина. Но в итоге на какое-то время задержалась; он снял ее в комедии «Королевская регата», но та в сравнении с «Девчатами» прошла почти незамеченной. Супруги развелись только через несколько лет. Кустинская потом выходила замуж еще пять раз, а большого успеха в кино так и не добилась: самыми знаменитыми ее фильмами стали «Три плюс два» и «Иван Васильевич меняет профессию» («Алло! Галочка? Ты сейчас умрешь!..») Говорят, с Румянцевой у нее потом сложились теплые отношения. А Чулюкин снял еще несколько фильмов, которые сейчас практически забыты («И на Тихом океане…», «Поговорим, брат…», «Весенняя Олимпиада, или Начальник хора») и в 1987 году погиб при загадочных обстоятельствах в экзотическом Мозамбике, куда приехал на Неделю советского кино.

Режиссер Юрий Чулюкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК В КАРТИНУ ПОПАЛИ УШАНКА И ЛЕЗГИНКА

Румянцева вспоминала: «Я помню день, когда "родилась" моя Тоська. Стояли пасмурные дни поздней осени…» Актриса с художницей искали образ героини, примеряли все новые костюмы, пробовали грим. Чулюкину все нравилось, а Румянцева была недовольна. И вдруг вечером ей в дверь постучалась поклонница, обычная зрительница. Румянцева пригласила ее в квартиру. «Мы сидели с ней на кухне и пили горячий крепкий чай. Это была большеглазая и худенькая девочка, но очень самостоятельная и решительная. Повесив свое кургузенькое пальтишко, она так и осталась в смешной рваной ушанке и так сидела передо мной, рассказывая о своих горестях и заботах. Она была из детского дома, училась на ткачиху. «Я очень люблю кино и хожу на все новые фильмы, - рассказывала она. - Я решила, что могу тоже сниматься в кино, могу быть актрисой, ведь мы так похожи…»

И тут Румянцева осознала, что перед нею сидит ее героиня. На следующий день образ был создан. «Да, Тоська должна быть именно в узеньком легком пальтишке (она ведь приехала с юга, откуда у нее теплая зимняя шуба?), в ботиночках, и только в ботиночках - маленьких и холодных; конечно, на ней должна быть эта большая старая заячья шапка с торчащими в разные стороны ушами». Ушанку Румянцева позаимствовала у племянника, купив ему взамен новую.

По воспоминаниям Румянцевой, большинство сцен было сымпровизировано артистами прямо на площадке. Например, сцена, в которой Тося танцует лезгинку, родилась совершенно случайно. После смены Чулюкин вдруг спросил у нее: «Надюша, как вы считаете, а не могла ли Тося в этой сцене запеть? Ну, вспомните, что вы пели от радости в детстве, когда вы получали то, о чем давно мечтали? Ведь она же еще ребенок и просто ошалела от счастья…» Румянцева сначала исполнила песню «На заборе птичка сидела и такую песенку пела…», потом разошлась и начала танцевать. Случайной свидетельницей этой сцены стала пожилая уборщица, которая захихикала. Чулюкин тотчас к ней подскочил: «Ну как? Смешно? Да? Скажите, смешно? Да, да именно лезгинка!» И на следующий день сцену сняли, хотя никто, кроме актрисы и режиссера, не верил, что такая эксцентрика сможет войти в готовый фильм.

Кустинская побрезговала ролью второго плана Фото: фотохроника ТАСС.

«РУМЯНЦЕВА И ПОЛ НЬЮМЕН СТАЛИ ГЕРОЯМИ ДНЯ»

Много проблем возникло с исполнителем главной роли. На нее пробовались Вячеслав Шалевич, Юрий Белов и Юрий Саранцев, но в итоге Чулюкин выбрал совсем молодого и не особенно известного Владимира Трещалова. И тут внезапно возникла кандидатура Николая Рыбникова, который после ролей в «Весне на Заречной улице», «Высоте» и «Девушке без адреса» был чуть ли не самым популярным артистом советского кино. Говорят, Чулюкина чуть ли не насильно заставили его снимать. Режиссер пытался отбиться, говоря, что Рыбников слишком полный для роли лесоруба - но актер ради «Девчат» сбросил 20 килограммов, лишив Чулюкина весомого аргумента.

Проблема была в том, что Рыбников без памяти любил свою жену, актрису Аллу Ларионову. Ему казалось, что она может сыграть что угодно и где угодно. Он упрашивал Чулюкина, чтобы тот немного переписал сценарий «Девчат» и заменил Румянцеву на Ларионову. Чулюкин наотрез отказался. Тогда Рыбников попытался продавить Ларионову на роль Анфисы - с тем же результатом. В результате актер обиделся и демонстративно стал игнорировать указания режиссера: играл все сцены так, как хотел сам, а не так, как просил Чулюкин. Отношения с партнершами тоже были довольно напряженными: по сути, Рыбников критиковал партнерш за то, что они не являются его женой! Дружинина даже сомневалась, что Рыбников с Румянцевой смогут поцеловаться перед камерой. И не ошиблась - они не смогли! Вернее, как рассказывают, сцену поцелуя с грехом пополам сняли и даже включили в первую монтажную сборку картины, но во время просмотра Рыбников и сам осознал, что она никуда не годится; ее пришлось переснимать.

Однако Румянцева обиду не держала. И потом рассказывала, что профессионализм Рыбникова ее во время съемок просто-таки поражал. Сцену, в которой его герой пробует суп, снимали на Урале, на морозе в -45 градусов. Ложка с супом замерзла у актера прямо во рту, он вытащил ее, оторвав кусочек щеки с внутренней стороны. Изо рта хлынула кровь - но, несмотря на это Рыбников мужественно продолжил сниматься… Впрочем, Светлана Дружинина спустя много лет называла эту историю очаровательной байкой, придуманной для развлечения зрителей, обожающих «интересные случаи на съемках». По ее словам, «Девчата» главным образом снимались рядом с «Мосфильмом» - в начале 60-х неподалеку от студии были овраг и лесок, которые на экране удалось выдать за тайгу. И никакого чудовищного мороза там не наблюдалось (да и в кадре видно, что ложка ни к чему у Рыбникова не прилипает - у него даже почти не идет пар изо рта).

Рыбников ради «Девчат» сбросил 20 килограммов

Даже не поймешь сейчас, кто прав: ведь съемки некоторых эпизодов и впрямь велись на Урале в сильные холода (Румянцева вспоминала: «мы, конечно, изрядно мешали рабочим, но они относились к нам терпеливо и внимательно, помогали, учили актеров водить трактор, валить деревья»). А еще павильонные съемки велись в Ялте, в начале осени. И там актеры страшно мучились из-за сцен, в которых кто-то входил с мороза в помещение: из распахнутой двери должны были нестись клубы пара, вместо него использовали специальный газ, исполнители ролей начинали кашлять, у них слезились глаза…

Но это было быстро забыто. Румянцеву и Рыбникова ждал триумф: «Девчат» повезли на фестиваль в аргентинский город Мар-дель-Плата, и они привели всех в восторг. Рецензенты сообщали читателям: «Надежда Румянцева несомненно продолжает традиции Чарли Чаплина и Джульетты Мазины в кино и заставляет зрителей то смеяться, то плакать».

Элеонора Тадэ, автор книги о Румянцевой, вышедшей в далеком 1967 году, писала про этот фестиваль: «Скромная изящная статуэтка - «за лучшее исполнение женской роли». На этот раз ее обладательницей единогласно была признана советская киноактриса Надежда Румянцева. Вместе с Румянцевой разделил успех американский актер Пол Ньюмен, который получил приз "за лучшее исполнение мужской роли". Они чувствовали себя героями дня… Не расходились зрители, криками и овациями они вызывали актеров, которых хотели увидеть и приветствовать. Актеры подходили к барьеру и раскланивались. Надю вызывали неоднократно, но особенно поразила она аргентинцев, когда поприветствовала их на испанском языке словами национального гимна Аргентины».

Ну, а в СССР картина стала народным достоянием. Говорят, в 90-е Светлана Дружинина (к тому моменту из актрисы ставшая режиссером и автором другого суперхита, «Гардемарины, вперед!») предлагала снять продолжение «Девчат». Но идея ни во что реальное не воплотилась. может быть, и к лучшему: вряд ли сиквел был бы столь же легким и смешным, как оригинал.

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