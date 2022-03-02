Видео с сожженным солдатом оказалось фейком, сделанным из фейка

Это видео хорошо известно в интернете. Оно появилось еще в 2015 году

ФЕЙК: «Украинские военные заживо сожгли российского солдата»

На видео некие люди в темноте прибивают человека к кресту и поджигают. При этом один из убийц говорит про оккупацию земель Украины и «так будет с каждым»… Подпись к видео гласит: «Сегодня ночью на Донбассе Украинские солдаты заживо сожгли русского солдата пленного для устрашения, так делали фашисты во время войны».

Очевидно, вброс сделан чтобы дискредитировать и демонизировать украинских военных.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Это видео хорошо известно в интернете. Оно появилось еще в 2015 году. Называется оно - «Бойцы «Азова» заживо сожгли на кресте ополченца». Тогда это видео было разослано ополченцам в качестве устрашения.

В то же время, даже сами бойцы «Азова» открестились от такой жестокости.

- «Это видео является фальсификатом, что имеет целью дискредитировать полк «Азов», — говорится в заявлении.

Был ли такой случай в 2015 году или нет, сейчас уже не проверишь. Но очевидно одно - к сегодняшнему дню это видео точно не имеет никакого отношения.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 2 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 марта 2022 года (подробности)

ПО ТЕМЕ

Три возможных сценария будущего устройства Украины после российской специальной операции

Журналист «КП» и политолог спорят, каким может быть послевоенное устройство Украины (подробности)

Украину, возможно, возьмут в Европу. Но частями

Западные соседи при определенных обстоятельствах не прочь прибрать к рукам обширные районы ее территории, которые они считают своими (подробности)