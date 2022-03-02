Как запрет поставок полупроводников из Тайваня повлияет на экономику России: Чипы нужны для любой электроники

Полупроводники входят в состав всей без исключения электроники: от тостера до самолета Фото: Shutterstock

А помните, был такой коронавирус? И антиваксеры тоже были. Они боялись, что вместе с вакциной им под кожу введут чип и Билл Гейтс будет за ними следить.

У нас для них хорошая новость (а для всех остальных — плохая): отменяется чипирование! Руководство Тайваня решило поддержать американские санкции против России. И тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) объявила о том, что прекращает поставки к нам чипов.

Чем так важна для российской экономики эта аббревиатура, про которую большинство наших граждан даже не слышали? Дело в том, что полупроводники входят в состав всей без исключения электроники: от тостера до самолета. А TSMC - крупнейший в мире производитель полупроводников.

Тут нужны некоторые пояснения. Разделение труда в современной электронике достигло такой степени, что начинка любого сотового телефона - это на самом деле продукт более десятка компаний со всего мира, каждая из которых специализируется на чем-то своем. О более сложных вещах - типа систем авиационной навигации - и говорить не приходится. При этом, как правило, крупнейшие международные корпорации разрабатывают технологии, а производство микросхем располагается где-нибудь в Юго-Восточной Азии (так дешевле). TSMC - и есть один тех самых производителей, без которых никакие «высокие технологии» не поедут и не полетят. На нее приходится больше половины (!) общемирового объема выпуска чипов.

Его продукцию используют, в частности, и российские «Байкал Электроникс» (наши процессоры «Байкал»), НТЦ «Модуль» и МЦСТ (отечественные процессоры «Эльбрус»). Именно на процессоры «Байкал» и «Эльбрус» в рамках импортозамещения делалась ставка как на альтернативу Intel и другим импортным процессорам.

Отечественные полупроводники существуют. Их можно использовать в ряде более «грубых» электронных устройств, но для процессоров они не подходят.

Альтернатива тоже есть - например, в Китае. Но потребуется время на то, чтобы переориентироваться.

Последствия этого отказа примерно понятны. Вспомним, что в прошлом году мировой авторынок накрыл дефицит, конвейеры останавливались, из-за чего безумно росли цены и люди стояли в очередях за автомобилями. Это случилось как раз из-за нехватки чипов. Так что «побочный эффект» у тайваньского демарша, похоже, один - в России будет выпускаться меньше электроники и цена на нее вырастет.

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