«Осторожно, соцсети!»: инструкция, как не дать негативу из интернета разрушить свою жизнь

В информационном поле - огромное количество недосказанностей, перегибов, вырванных из контекста цитат и откровенных фейков Фото: Shutterstock

Когда кажется, что мир сошел с ума, тяжело сохранить присутствие духа и найти в себе силы работать, быть добросовестными родителями, заботливыми близкими. «Комсомолка» изучила, что советуют в таких условиях в соцсетях известные специалисты по психическому здоровью: Леонид Кроль, эксперт психологии личности в бизнесе, Андрей Курпатов, психолог и психиатр, Анастасия Зубкова, практикующий психолог и педагог.

1. Читать новости не более 15 минут в день. Все «основное» вы узнаете, остальное время - вполне бессмысленное «кормление» своей тревоги. Вы ничего не пропустите. Удалите сто телеграм-каналов, выныривайте из соцсетей. Постарайтесь сосредоточиться на своих обязанностях и рутинных делах. В информационном поле - огромное количество недосказанностей, перегибов, вырванных из контекста цитат и откровенных фейков. Цель - накрывать различные группы населения и вызывать сильную эмоциональную реакцию (гнев, страх, отвращение, стыд, панику). Ни один человек не выдержит такой атаки, крыша улетает именно от того, что творится у нас в экранах.

2. Тщательно проверяйте информацию, прежде чем пересылать ее знакомым. Если нет сил проверять, - попробуйте временно не распространять информацию.

3. Заботимся о теле. Каждый из нас живет в состоянии постоянного стресса. Для того, чтобы прислушаться к своему телу, можно лечь на пол и попробовать почувствовать, где в теле сейчас плохо. Где больно, какую мышцу свело, какую потряхивает нервным тиком, ощущаете ли вы свое дыхание, как голова, когда вы в последний раз ели. Сейчас, в зависимости от типа нервной системы, мы либо не едим вовсе, либо чудовищно объедаемся. Выяснив, чего нам не хватает на самом деле, восполняем этот дефицит. Едим, если не ели, прекращаем есть, если мели все подряд, пьем воду, двигаемся, если все тело свернуло от напряжения. Пробуем спать положенные восемь часов. Откладываем гаджеты, читаем бумажные книги, обеспечиваем тишину и темноту перед сном.

5. В период напряженности повышена потребность «найти своих», в принадлежности к какой-то группе. Это лучше делать ограниченно, чтобы, под любым предлогом, не сбиваться в стаю. Старайтесь больше видеться и общаться с людьми, которым вы доверяете, а не с лентой новостей. Оказывайте друг другу поддержку и не обесценивайте чужие переживания. Если не знаете, что сказать, обнимите или просто промолчите и выслушайте.

6. Исключите насилие: агрессивную агитацию, обвинения, навязывание чужой точки зрения и по отношению к себе (мягко попросите остановиться, в случае непонимания - уходите), и по отношению к другим (вовремя останавливайтесь). Проявляйте уважение к точке зрения другого человека, помните, что она - не «тупое заблуждение», а система ценностей, основанная на семейном и личном опыте и достойна внимания.

7. Чем больше вы будете заняты делом, тем меньше тревожных мыслей. В минуты тревоги задавайтесь вопросом «Что я могу сделать?». Если ответ — «ничего», то сразу переводите внимание на то, что сейчас в ваших силах. На что мы точно можем сейчас повлиять — это поддержка тех, кто рядом. Берегите себя и близких.

8. Разделите управляемые и неуправляемые части процесса. Скорее всего, лично вы не можете управлять правительствами разных стран, корпорациями, целыми народами. Зато вы можете повлиять на то, как адаптировались к решениям и действиям этих правительств, корпораций, народов. И насколько ваши действия приближают вас к вашим личным целям. Каковы они, кстати? Надо бы определить.

9. Разработайте (не до конца всерьез, без драматизма) личную стратегию на три варианта развития событий (вариант «отлично», вариант «так себе» и вариант «все пропало»), привлеките к этому домашних и близких, это очень интересный опыт. Определите личные цели на этот конкретный день, на эту конкретную неделю (через неделю повторите упражнение) и держитесь этого вектора. Прикиньте три конкретные вещи, которые вы можете сделать для себя и своей стратегии прямо сейчас.

ВАЖНО!

- Нет ничего зазорного в том, чтобы обратиться за психологической помощью. Сейчас многие психологи предлагают бесплатные консультации.

- Очень важны регулярные паузы. С какой-то физической активностью. Приседания, бег на месте, разборка и вынос мусора с захламленного балкона. 3-5 минут для переключения много раз в день.

- Одинаково вредно замораживать и подавлять чувства или впадать в ажитацию и их «расплескивать». Чем меньше перевозбуждения вы распространяете, тем может быть лучше для вас.