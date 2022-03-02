Украинская пропаганда выдумала себе супергероя

На Украине гуляет легенда про неуловимого аса, который сбил уже 21 российский самолет. Фото: СОЦСЕТИ

ФЕЙК: «Призрак Киева» пачками уничтожает российскую авиацию

На Украине гуляет легенда про неуловимого аса, который сбил уже 21 российский самолет. Её, кстати, активно поддерживает местная власть, которая каждый день публикует «потери» российской армии. Согласно этим данным, украинские силы сбили уже с десяток военно-транспортных Ил-76, штук 30 Мигов и Сушек, а трупы солдат вывозятся тысячами (последняя цифра от Зеленского была - 5300).

На теме «Призрака Киева» решил поиграть и нацист Игорь Мосийчук (инициатор бандеровских «поездов дружбы» в Крым): «Призрак Киева жив! Легендарный асс был подбит, но уже получил новый самолёт».

Более того, про него даже уже смонтировали патриотический видеоролик. Правда, на нем российский новейший истребитель Checkmate и американский F-35. Какой из них приписали украинцу?

НА САМОМ ДЕЛЕ:

Думаю, объяснять не надо, что один ас, супергерой, который спасает всю страну от «налета захватчика» - ну бред, совершенно тупой пропаганды. Даже в Великую Отечественную так не делали (хотя там тоже было много чего).

Что касается потерь Российской авиации: они есть и отрицать их глупо. НО! Похоже на правду только одно видео, где в самый первый день операции из ПЗРК сбивают два вертолета под Гостомелем (тогда уже через 20 минут вылезло море фотографий обломков). Это же видео сейчас распространяют меняя локацию - Одесса, Николаев…

Больше никаких ни фото, ни видео доказательств нет! Только фейки из Сирии и Карабаха.

Отдельно по сбитым военно-транспортным Илам. Падение такого самолета не заметить невозможно! Но все равно - ни одного подтверждения. Даже криво сделанного на коленке!

Делаем вывод, что кроме тех двух «вертушек» украинские войска если что-то и подбили, то только собственный Ан-225 МРИЯ (уникальный, самый большой в мире самолет), который стоял в ангаре на аэродроме Гостомль.

Депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая выложила у себя в фейсбуке фото разрушенного ангара и подписала, что ударом ВСУ был уничтожен склад российских боеприпасов.

Кстати, его уничтожение тоже приплывают вооруженным силам РФ. И это очередной фейк. Депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая выложила у себя в фейсбуке фото разрушенного ангара и подписала, что ударом ВСУ был уничтожен склад российских боеприпасов. Оказалось что именно в этом ангаре вторая МРИЯ (их всего две в мире - одна летает, вторая - запасная) и была разрушена.

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