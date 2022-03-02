Семь банков отключают от SWIFT. Фото: REUTERS

Итак, вот они: ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. Именно эти семь банков отключают от SWIFT. Это система международных переводов, которая помогает финансовым организациям из разных стран быстро и безопасно переводить деньги друг другу. Западные политики несколько дней ходили вокруг да около, угрожая отключением «части российских банков», и вот наконец огласили весь список. Эти банки отключат от SWIFT 12 марта.

Отвечаем на главные вопросы о том, чем все это обернется для клиентов.

1. Как пострадает бизнес?

Российские компании, которые держат свои деньги в этих банках, больше не смогут получать переводы из-за рубежа и отправлять туда деньги. Но спасение есть: открыть счета в других финансовых организациях - тех, которые не попали под санкции. Благо, в России предостаточно банков, в том числе довольно крупных. Тот же Сбер, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и многие другие от SWIFT не отключили.

2. Как это ударит по клиентам?

Самое главное: платежи и переводы внутри России уже много лет идут через Национальную систему платежных карт и Систему передачи финансовых сообщений. SWIFT к этому никакого отношения не имеет. Поэтому перебоев быть не должно: вы все так же сможете расплачиваться картой в магазинах, снимать наличные в банкоматах, переводить деньги на счета других российских банков. О чем уже успели заявить некоторые попавшие под отключение кредитные организации.

3. Смогу ли я переводить деньги за рубеж?

С карт этих семи банков - нет. SWIFT - это система обмена финансовой информацией. То есть условный ВТБ, может, и попытается отправить информацию о переводе в иностранный банк. Да только тот ее не примет. И деньги останутся на счете в ВТБ.

4. Можно ли будет платить и снимать деньги за границей?

Нет, нельзя. Если едете за рубеж, лучше возьмите наличку или карту российского банка, не попавшего под санкции. Потому что карты семи «отлученных» от SWIFT банков в других странах превратятся в бесполезные куски пластика. Когда вы будете платить такой картой в магазине, банк-получатель денег просто не примет сигнал и не сможет получить деньги. То же самое со снятием налички: иностранный банкомат просто не поймет, что за прямоугольник в него засунули и что с ним делать. И вежливо вернет его обратно.

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