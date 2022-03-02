Известная актриса отвесила смачную пощечину Ивану Урганту

Актриса не считает Урганта выдающимся ведущим. Фото: instagram.com/urgantcom/

Актриса Тамара Семина - женщина эмоциональная. Знаменитая артистка что о ком думает, то и говорит. Не так давно она отчитала Дмитрия Нагиева и Марию Миронову. А на днях досталось от звезды "Воскресения" Ивану Урганту.

"Мне не нравится Иван Ургант. Я его с малолетства знаю: видела все его первые шаги и все последующие... Лично мне он до лампочки. И таких, как я, очень много!", - цитирует Тамару Семину Собеседник.Ru.

Актриса не считает Урганта выдающимся ведущим. Тамара Петровна не сдерживалась в эмоциях.

"Пролезают вот такие во все щели, как тараканы бездарные, - кипятится артистка. - Однодневки такие, которые прилипают к кому-то, прижимаются и начинают свою деятельность. Мы дружили с Ниночкой Ургант. Вот она - это ангел, прекрасный человек. Я была в гостях у нее, она меня прекрасно принимала. А Иван... Я без Урганта страдать не буду".

Отметим, Тамара Семина прославилась ролями в культовых фильмах "Два Федора", "Безотцовщина", "Вечный зов" и многим другим. Для своих 83 лет народная артистка России выглядит отменно. Но на экране в последние годы появляется редко. Актриса призналась, что потеряла интерес к современному кинематографу. Но больше всего ее возмущает поведение молодых артистов.

Тамара Семина сравнила Ивана Урганта с бездарным тараканом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тамара Петровна всегда интересуется, с кем будет играть. А когда слышит один и тот же до боли известный актерский состав, отказывается. "Не хочу и близко стоять, например, с Дмитрием Нагиевым. Хам, подонок и ко всему прочему бездарность. Ходит в темных очках, ухмыляется, вечно что-то жует", - заявила звезда экрана.

Еще одной красной тряпкой для легендарной звезды является Мария Миронова. "Как-то увидела интервью с Марией Мироновой - актрисой из того самого востребованного списка. Она средь бела дня дает интервью в темных очках. Объясняет это усталостью от съемки. Разве так можно? Разве ее отец стал бы давать интервью в очках, как кот Базилио? Нет уважения к зрителям, к своей профессии. Самое ужасное, что на площадке эти бездари ведут себя как боги", - гневается Семина.

Досталось от Тамары Петровны и вдове Василия Шукшина. Как известно, Лидия Федосеева-Шукшина то и дело становится героиней скандальных ток-шоу. "Тяжело наблюдать, как Лидия Федосеева-Шукшина зациклилась на быте - квартирах, мужчинах, конфликтах. У Лиды - мещанское начало, которое описывал и клеймил в своих произведениях Василий Макарович", - вздыхала актриса.