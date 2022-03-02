Переговоры России и Украины 2 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Российская делегация прибывает в Беловежскую пущу 2 марта 2022 года. Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС.

Второй раунд переговоров России и Украины вновь состоится на территории Белоруссии, только на этот раз в Беловежской пуще. Российская делегация прибывает туда 2 марта 2022 года, и в этот же день может приступить к переговорному процессу с украинской стороной, если представители Незалежной снова не опоздают.

Напомним, первый раунд переговоров России и Украины должен был состояться в воскресенье, 27 февраля, но начался лишь на следующий день. В качестве причины Киев озвучил соображения безопасности, по которым его делегаты отказались от прямой поездки в Гомель и предпочли добираться до места переговоров через Польшу.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры России и Украины в Гомельской области длились около пяти часов. По его словам, в результате обсуждений ситуации у сторон "нашлись некоторые общие точки".

На втором раунде переговоров главой делегации снова выступает Мединский. Каких итогов удастся добиться на этот раз, читайте в онлайн-трансляции на сайте kp.ru.

19:26. Российская делегация приехала на место переговоров. Но представители Украины еще нет - их ждут завтра.

19:08. «Домик охотника» готов принять делегации России и Украины для проведения второго раунда переговоров, сообщили в МИД Беларуси

18:59. Российская делегация прибывает к месту переговоров в Беловежской пуще

17:42. Представитель украинской делегации Арахамия подтвердил, что переговоры пройдут сегодня, 2 марта, вечером.