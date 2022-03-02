Запад нас долго давил санкциями, а теперь дивится - почему наш народ не на его стороне

Будущие историки еще посмеются вдоволь над нынешними западными политиками, которые одной рукою гадили всему российскому народу, а другой рукой искали, требовали поддержки со стороны того же народа. Фото: Евгения ГУСЕВА

На одном из киевских телеканалов ведущий недоуменно спрашивает нашу Лию Ахеджакову: почему россияне не выходят на площадь массово в этот тяжкий для Украины час? Почему всем миром не протестуют в пользу братского украинского народа?

Этот же и вопрос задают на Западе, в США, по-детски не понимая, почему россияне, в большинстве своем, не на их «праведной» стороне?

Господа хорошие, когда в Россию вернулся Крым, спасаясь от националистического украинского разгула, вы сразу же объявили войну всему российскому народу, пытаясь весь тот народ придушить и унизить санкциями на радость многим на Украине. Санкции ведь ударили не только по кошелькам людей, они дали нам понять, что Запад считает всех россиян негодными, не достойными уважения со стороны великих. Так что же вы после этого захотели? Чтобы презренный вами народ российский ныне выступил на вашей же стороне?

В России, конечно же, есть и ваши. Так называемая «пятая колонна». Это те, у кого имеется денежный интерес на Западе, или юнцы, одураченные вашими сомнительными ценностями, а также вечная оппозиция - люди, еще с пеленок, несогласные с любыми внутренними властями. Есть и колеблющиеся, не понимающие пока на чьей стороне сегодня святая правда.

Но теперь, когда вы усиливаете санкции, презрев уже всё российское и желая зла всем россиянам, то колеблющиеся точно уже, в свою очередь, озлобятся против вас. Несомненно, что и «пятая колонна» значительно поредеет и тоже многие повернутся теперь к вам задом.

А что касается так называемого простого русского мужика, если он по причине санкций лишится своей работы, и за горло его возьмет нужда, что останется ему делать? Если вы полагаете, что он пойдет бунтовать на площадь, то очень уж ошибаетесь. Он направится бить своих врагов, которые довели и его, и близких до черных дней. Следовательно, тот мужик вспомнит службу свою армейскую, да и пойдет в ближайший военкомат. Попросится отправить его добровольцем на бандеровские фронты, а то и дальше. И все, кто сейчас визжит: «Давите, давите Россию санкциями!» - может потом, одумавшись, с горечью пожалеть о том.

Будущие историки еще посмеются вдоволь над нынешними западными политиками, которые одной рукою гадили всему российскому народу, а другой рукой искали, требовали поддержки со стороны того же народа.

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