Меры поддержки для ИТ-компаний в России с марта 2022: отсрочка от армии и льготная ипотека

Премьер озвучил новые меры по поддержке бизнеса и граждан. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

На заседании правительства в среду, 2 марта, премьер Михаил Мишустин рассказал о новых мерах по поддержке бизнеса и граждан в условиях санкций Запада. Серьезные преференции получат компании, работающие в сфере информационных технологий.

Мишустин сообщил, что сотрудникам ИТ-компаний России дадут отсрочку от армии и возможность оформить льготную ипотеку.

- Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских ИТ- компаниях, - сообщил премьер.

Кроме того, все IT-компании на 3 года будут освобождены от налога на прибыль и от проверок контрольными органами. А кредиты им будут выдавать по ставке не превышающей 3%.

Список IT-компаний, которые смогут получать налоговые преференции, будут расширен. Мишустин сообщил, что льготы будут действовать в отношении отечественных разработчиков приложений для смартфонов, а также тех, кто занимается реализацией, установкой и тестированием отечественного софта.

- Важно не допустить снижения темпов развития IТ-отрасли в России, даже в условиях санкционных ограничений, - заявил Мишустин.

Еще одно решение правительства касается поддержки малого бизнеса. Правительство вводит мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса с 10 марта до конца 2022 года.

- За исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья наших граждан, - пояснил премьер.

Правительство также продлит программу «ФОТ 3.0», чтобы сохранить льготную ставку кредитования под 3% годовых. На эти цели кабмин дополнительно направит более 6 млрд рублей. Кроме того, правительство продлит еще на полгода программу компенсации малому и среднему бизнесу расходов на использование системы быстрых платежей. Предприятиям в полном объеме будут возмещены банковские комиссии на все покупки товаров и услуг, которые граждане совершат с января по июнь текущего года через новый платежный сервис Банка России.

- Отечественная система быстрых платежей - это надежная и удобная альтернатива традиционным эквайринговым расчетам в магазинах с использованием банковских карт, особенно при сохраняющихся рисках отключения нашей страны от международных платежных систем, - заявил Мишустин.

Амнистия капиталов и золотые слитки вместо валюты

Правительство запускает новый этап амнистии капиталов, который позволит декларировать наличные. Кроме того, в законодательстве вместо «ценных бумаг» появится определение «финансовые активы». Как пояснил премьер, это позволит бизнесменам легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты - фьючерсные контракты, опционы и другие.

- Правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами. Будет запущен новый этап амнистии капиталов, он станет четвертым по счету и еще более масштабным по условиям, чем предыдущие, - заявил Мишустин.

Мишустин также сообщил, что правительство поддержало отмену НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта. Госдума 4 марта должна рассмотреть этот законопроект.

- При приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20 процентов, как это сейчас предусмотрено действующим законодательством. Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупки валюты, - сказал Мишустин.

Сейчас операции с золотом не выгодны для граждан, поскольку при обратной операции - продаже слитка банку - уплаченный НДС не возвращается.

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